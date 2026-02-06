हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआ गई कमाल की टेक्नोलॉजी, स्मार्ट रिंग बन जाएगी रिमोट कंट्रोल, आपके इशारे पर चलेंगे फोन और कारें

आ गई कमाल की टेक्नोलॉजी, स्मार्ट रिंग बन जाएगी रिमोट कंट्रोल, आपके इशारे पर चलेंगे फोन और कारें

एक कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी तैयार की है. इसकी मदद से स्मार्ट रिंग को रिमोट कंट्रोल बनाया जा सकता है, जो फोन से लेकर कार तक को कंट्रोल कर सकती है. यह पूरी तरह टच और जेस्चर से काम करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कई शानदार फीचर्स के साथ आने वाली स्मार्ट रिंग को अब और भी स्मार्ट बनाने की तैयारी चल रही है. एक कंपनी ने स्मार्ट रिंग्स के लिए नई टच एंड जेस्चर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का ऐलान किया है, जो फ्यूचर मॉडल में टैप एंड स्वाइप कंट्रोल देने के काम आ सकती है. इस टेक्नोलॉजी को UltraTouch RG1 नाम दिया गया है और इसे अल्ट्रासेंस सिस्टम नाम की की कंपनी ने डेवलप किया है. आइए जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी किस काम आ सकती है. 

कैसे काम करेगी यह टेक्नोलॉजी?

UltraTouch RG1 टेक्नोलॉजी मेटल और सिरामिक कोटिंग वाली रिंग्स के साथ काम कर सकती है. इसमें कई ऐसे जेस्चर मिलते हैं, जिससे फीचर्स को एक्टिवेट और दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर इस टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट रिंग की मदद से आप स्मार्ट ग्लास, अपने फोन और यहां तक कि अपनी कार को भी कंट्रोल कर सकेंगे. ऐसे में आपकी रिंग एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेगी. इस पर टैप, स्लाइड और प्रेस जेस्चर की मदद से आप इसे कमांड दे पाएंगे. इसकी खास बात यह भी है कि इसके लिए कोई हार्डवेयर बटन, ग्लास या दूसरे मैटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती.

इसका फायदा क्या होगा?

दरअसल, मार्केट में ऐसे स्मार्टग्लासेस हैं, जिनके डिस्प्ले को स्मार्ट रिंग से कंट्रोल किया जा सकता है. यह कॉन्सेप्ट शानदार है, लेकिन इसके लिए स्मार्ट रिंग में फिजिकल बटन की जरूरत पड़ती है, जिन्हें प्रेस करना काफी मुश्किल हो सकता है. इसी तरह इनका टच सेंसेटिव पैनल भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है. इस समस्या से निपटने में नई टेक्नोलॉजी काम आ सकती है. बता दें कि दूसरी कंपनियां भी ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है. Oura ने स्मार्टग्लासेस के लिए एक पेटेंट दायर किया है, जिसमें स्मार्ट रिंग इंटीग्रेटेड है. इसी तरह मेटा भी अपने मेटा रे-बेन डिस्प्ले ग्लासेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्ट बैंड दे रही है.

ये भी पढ़ें-

क्या एआई से भर गया लोगों का मन? इस ब्राउजर में आएगा एआई फीचर बंद करने का ऑप्शन, कारण कर देगा हैरान

Published at : 06 Feb 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Smart Ring TECH NEWS UltraTouch RG1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

BJP विधायक पर टिप्पणी कर फंसे Ajay Rai, मुकदमा दर्ज | Rajeshwar Singh | BJP | Congress | Breaking
Gen Z को किसी चीज का Answer ना दिए भी कैसे Help करेगी ये Book?
Delhi Missing People: दिल्ली में बच्चे गायब? पुलिस बोली, 'घबराएं नहीं, ये अफवाह है' | Breaking
Delhi Missing People: दिल्ली में बच्चे गायब होने पर पुलिस की सफाई, 'अफवाहों पर ध्यान ना दें' | ABP
Meghalaya Coal Factory blast: अवैध कोयला खदान में विस्फोट, धमाके में 18 मजदूरों की मौत, कई फंसे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget