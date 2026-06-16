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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple यूजर्स को लगेगा झटका! Siri के लिए हर महीने देना पड़ सकता है पैसा

Apple यूजर्स को लगेगा झटका! Siri के लिए हर महीने देना पड़ सकता है पैसा

Siri AI Subscription: ऐप्पल ने लंबे इंतजार के बाद सिरी का एआई वर्जन पेश किया है. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके एडवांस्ड फीचर्स फ्री नहीं रहेंगे. इन्हें यूज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा.

Reported By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 12:23 PM (IST)
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  • सिरी के एडवांस्ड AI फीचर्स हेतु भुगतान करना होगा।
  • महंगे AI मॉडल के कारण एप्पल सब्सक्रिप्शन ला सकती है।
  • नया सिरी गूगल जेमिनी आधारित, बेहतर समझ प्रदान करेगा।

Siri AI Subscription: सिरी के नए एआई वर्जन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. ऐप्पल ने WWDC 2026 में इसकी झलक भी दिखा दी है. iOS 27 अपडेट रोल आउट होने के साथ ही नया सिरी आईफोन यूजर्स के पास पहुंचने लगेगा. अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो ऐप्पल यूजर्स का दिल तोड़ने वाली है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिरी के सबसे एडवांस्ड एआई फीचर्स हमेशा फ्री नहीं रहेंगे और इन्हें यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी. यानी यूजर सिरी के सारे फीचर्स फ्री में यूज नहीं कर पाएंगे. 

नई रणनीति अपना सकती है ऐप्पल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल सिरी के कुछ एआई फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकती है. दरअसल, एआई फीचर्स प्रोवाइड करना कंपनियों की जेब पर काफी बोझ डालता है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल रन करने और जनरेटिव एआई सर्विसेस के लिए कंप्यूटिंग पावर और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसे तैयार करना बहुत महंगा काम होता है. इसे देखते हुए सिरी की जो रिक्वेस्ट्स ऑन-डिवाइस प्रोसेस हो पाएंगी, उनके लिए यूजर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एडवांस्ड एआई फीचर्स के लिए चैटजीपीटी और जेमिनी की तरह सब्सक्रिप्शन प्लान लाया जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक सिरी में मिलने वाले फीचर्स और कुछ ऑन-डिवाइस पर्सनल कॉन्टेक्स्ट फीचर फ्री रहेंगे, जबकि कुछ जरनेटिव एआई फीचर्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे.

एआई की रेस में पिछड़ रही है ऐप्पल

दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी ऐप्पल एआई की रेस में पिछड़ रही है. लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने इसी महीने WWDC में सिरी के एआई वर्जन से पर्दा उठाया है. फिलहाल इसके सब्सक्रिप्शन प्लान का ऐलान नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि अभी कंपनी अपने एआई प्रोडक्ट्स यूजर तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है. वह चाहती है कि पहले यूजर उसके एआई फीचर्स यूज करें. फिर आगे चलकर एडवांस्ड फीचर के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए जा सकते हैं.

Siri AI में क्या मिलेगा?

सिरी के एआई वर्जन को गूगल के जेमिनी मॉडल पर तैयार किया गया है. कंपनी इसके लिए डेडिकेटेड ऐप भी लेकर आई है, जो अलग-अलग ऐप्स के साथ काम कर सकती है. नए सिरी को अधिक कन्वर्सेशनल और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझने वाला बताया जा रहा है. Siri AI की विजुअल इंटेलीजेंस भी बेहतर हुई है. यानी अब यह समझ सकेगा कि यूजर के डिवाइस की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है. यह उस कॉन्टेक्स्ट को समझकर अपना रिस्पॉन्स देगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 16 Jun 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Siri AI
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