Apple यूजर्स को लगेगा झटका! Siri के लिए हर महीने देना पड़ सकता है पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिरी के एडवांस्ड AI फीचर्स हेतु भुगतान करना होगा।

महंगे AI मॉडल के कारण एप्पल सब्सक्रिप्शन ला सकती है।

नया सिरी गूगल जेमिनी आधारित, बेहतर समझ प्रदान करेगा।

Siri AI Subscription: सिरी के नए एआई वर्जन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. ऐप्पल ने WWDC 2026 में इसकी झलक भी दिखा दी है. iOS 27 अपडेट रोल आउट होने के साथ ही नया सिरी आईफोन यूजर्स के पास पहुंचने लगेगा. अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जो ऐप्पल यूजर्स का दिल तोड़ने वाली है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिरी के सबसे एडवांस्ड एआई फीचर्स हमेशा फ्री नहीं रहेंगे और इन्हें यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी. यानी यूजर सिरी के सारे फीचर्स फ्री में यूज नहीं कर पाएंगे.

नई रणनीति अपना सकती है ऐप्पल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल सिरी के कुछ एआई फीचर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर सकती है. दरअसल, एआई फीचर्स प्रोवाइड करना कंपनियों की जेब पर काफी बोझ डालता है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल रन करने और जनरेटिव एआई सर्विसेस के लिए कंप्यूटिंग पावर और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जिसे तैयार करना बहुत महंगा काम होता है. इसे देखते हुए सिरी की जो रिक्वेस्ट्स ऑन-डिवाइस प्रोसेस हो पाएंगी, उनके लिए यूजर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन एडवांस्ड एआई फीचर्स के लिए चैटजीपीटी और जेमिनी की तरह सब्सक्रिप्शन प्लान लाया जा सकता है. कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक सिरी में मिलने वाले फीचर्स और कुछ ऑन-डिवाइस पर्सनल कॉन्टेक्स्ट फीचर फ्री रहेंगे, जबकि कुछ जरनेटिव एआई फीचर्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे.

एआई की रेस में पिछड़ रही है ऐप्पल

दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी ऐप्पल एआई की रेस में पिछड़ रही है. लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने इसी महीने WWDC में सिरी के एआई वर्जन से पर्दा उठाया है. फिलहाल इसके सब्सक्रिप्शन प्लान का ऐलान नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि अभी कंपनी अपने एआई प्रोडक्ट्स यूजर तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है. वह चाहती है कि पहले यूजर उसके एआई फीचर्स यूज करें. फिर आगे चलकर एडवांस्ड फीचर के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए जा सकते हैं.

Siri AI में क्या मिलेगा?

सिरी के एआई वर्जन को गूगल के जेमिनी मॉडल पर तैयार किया गया है. कंपनी इसके लिए डेडिकेटेड ऐप भी लेकर आई है, जो अलग-अलग ऐप्स के साथ काम कर सकती है. नए सिरी को अधिक कन्वर्सेशनल और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझने वाला बताया जा रहा है. Siri AI की विजुअल इंटेलीजेंस भी बेहतर हुई है. यानी अब यह समझ सकेगा कि यूजर के डिवाइस की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है. यह उस कॉन्टेक्स्ट को समझकर अपना रिस्पॉन्स देगा.

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