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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID

इधर जमानत याचिका खारिज उधर अभिषेक बनर्जी के घर से PA को उठा ले गई CID

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया. इसके ठीक बाद सीआईडी ने एक्शन लेते हुए सुमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 10 Sep 2026 02:02 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के पर्सनल सेक्रेटरी सुमित रॉय को सीआईडी ने गुरुवार (10 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुमित की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया, वैसे ही सीआईडी ने एक्शन लिया. अहम बात यह है कि सुमित रॉय अपने घर नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी के घर से गिरफ्तार हुए हैं. सालबोनी जमीन घोटाले से जुड़े मामले में उनके खिलाफ एक्शन हुआ है.

सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास से सुमित रॉय को गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सालबोनी लैंड केस मामले में सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुमित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया था.

सुमित ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

सुमित रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 3 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सुमित ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें यहां से भी निराशा हाथ लगी है. अब सुमित रॉय को शुक्रवार सुबह मेदिनीपुर अदालत में पेश किए जाने की संभावना है.

अदालत में बंगाल सरकार की तरफ से क्या कहा गया

गौरतलब है कि बंगाल सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि सालबोनी जमीन हड़पने के मामले में तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, क्योंकि उसने एक बैंक खाते में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की थी.

राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि जांच के दौरान रॉय सवालों के जवाब देने से बचता रहा.

यह भी पढ़ें : 5 राज्यों के चुनाव से पहले BJP बदल रही टीम, इन 7 चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 10 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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Abhishek Banerjee TMC Breaking News Abp News WEST BENGAL
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