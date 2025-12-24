हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हैकर्स और स्कैम से एकदम सेफ रहेगा आपका WhatsApp अकाउंट, इन टिप्स को करें फॉलो

WhatsApp आजकल हर स्मार्टफोन यूजर के लिए बहुत जरूरी हो गई है. इस पर बातचीत से लेकर दूसरी पर्सनल जानकारी भी स्टोर होती है. इसलिए इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ टिप्स फॉलो करना जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp के दुनियाभर में अरबों यूजर्स हैं. अब WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत के नहीं हो रहा. वीडियो कॉल्स से लेकर फाइल शेयरिंग और ऑनलाइन पेमेंट तक भी इसका यूज किया जा रहा है. ऐसे में हैकर्स और स्कैमर्स की भी इस पर नजर रहती है. वो अलग-अलग तरीकों से लोगों के WhatsApp अकाउंट हैक करने की ताक में रहते हैं. ऐसी स्थिति में अपने WhatsApp अकाउंट को सेफ रखना जरूरी है. आज हम आपको अपने अकाउंट सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं. 

WhatsApp अकाउंट को सेफ रखने के लिए ध्यान रखें ये बातें

WhatsApp या अपने किसी भी अकाउंट को सेफ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन कोड या टू-स्टेप वेरिफिकेशन पिन को किसी के भी साथ शेयर न करें. स्कैमर्स डिलीवरी एजेंट, फ्रेंड या सरकारी अधिकारी बनकर आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपना पासवर्ड या दूसरे पिन किसी के भी साथ शेयर न करें. इसके अलावा व्हाट्सऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल रखें. इससे अकाउंट को सेफ्टी की एक्स्ट्रा लेयर मिलती है. अगर आपका पासवर्ड किसी के हाथ भी लग जाता है तो भी टू-स्टेप वेरिफिकेशन के कारण वह आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा.

ये टिप्स भी हैं जरूरी

  • हमेशा अपने फोन में ऐप लॉक और चैट लॉक को एक्टिवेट रखें, जिससे बाकी लोग आपकी चैट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे.
  • अपने व्हाट्सऐप अकाउंट पर लिंक्ड डिवाइस को रिव्यू करते रहें. अगर आपको इस लिस्ट में कोई संदिग्ध डिवाइस नजर आता है तो तुरंत उसे लॉग आउट कर दें.
  • अनजान लोगों से आए ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक या अटैचमेंट को ओपन न करें. इससे आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है. 
  • वार्निंग मैसेज को इग्नोर न करें. अगर व्हाट्सऐप की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन मिलता है कि आपका नंबर नए डिवाइस पर रजिस्टर हुआ है तो तुरंत एक्शन लें.

Published at : 24 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Tips And Tricks WhatsApp TECH NEWS
