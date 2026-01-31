हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमिनटों में बिक गया सैमसंग का लाखों की कीमत वाला यह फोन, फीचर ऐसे कि जानकर हो जाएंगे हैरान

मिनटों में बिक गया सैमसंग का लाखों की कीमत वाला यह फोन, फीचर ऐसे कि जानकर हो जाएंगे हैरान

सैमसंग के पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को अमेरिका में शानदार रिस्पॉन्स मिला है. बिक्री शुरू होने के कुछ ही मिनटों में इस फोन का स्टॉक पूरी तरह सोल्ड आउट हो गया.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग ने दिसंबर में अपने पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को लॉन्च किया था. शुरुआत में इसे दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया था और अब इसे अमेरिका बाजार में लाया गया है. अमेरिका में बिक्री शुरू होने के कुछ ही मिनटों में यह सोल्ड आउट हो गया. लगभग 2.66 लाख रुपये की कीमत वाले इस फोन के लिए लोग काफी एक्साइटेड दिखे और देखते ही देखते इसका स्टॉक आउट हो गया.

क्यों मायने रखता है फोन सोल्ड आउट होना?

सैमसंग ने यह नहीं बताया है कि उसने अमेरिका में कितनी यूनिट्स बेची हैं, लेकिन फोन का सोल्ड आउट होना काफी मायने रखता है. अमेरिका में ट्राईफोल्ड फोन करने वाली सैमसंग पहली कंपनी है. ऐसे में फोन को मिले रिस्पॉन्स से दूसरी कंपनियां भी ऐसे मॉडल लाने से हिचकिचाएगी नहीं. दूसरी तरफ फोल्डेबल फोन बोरिंग होते जा रहे हैं. ऐसे में एक नए डिजाइन का फोन ग्राहकों के लिए भी नया ऑप्शन लेकर आया है. तीसरा इस फोन की कीमत मार्केट में मौजूद बाकी फोन्स से काफी ज्यादा है. ऊपर से सैमसंग ने इसके लिए कोई ट्रेड-इन ऑफर भी नहीं दिया था. इसके बावजूद लोगों ने इस फोन को हाथों-हाथ लिया है. 

Galaxy Z TriFold में मिलता है डेस्कटॉप जैसा मजा

Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस इस फोन की स्क्रीन अनफोल्ड होने पर 10 इंच की हो जाती है. इस फोन के रियर में 200MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10MP का 3X टेलीफोटो सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5,600mAh के बैटरी पैक के साथ आया है. इस फोन की एक और खासियत है कि इसकी तीनों स्क्रीन पर एक साथ तीन अलग-अलग ऐप्स यूज की जा सकती हैं. सैमसंग ने फोन के टाइटैनियम हिंज, एल्युमिनियम फ्रेम और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया है, जिससे यह लॉन्ग-टर्म ड्यूरैबिलिटी देगा. जरूरत पड़ने पर कंपनी एक बार डिस्प्ले रिपेयर करने पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट भी देगी.

ये भी पढ़ें-

Elon Musk ला सकते हैं नया फोन, एंड्रॉयड और आईफोन से होगा पूरी तरह अलग, दी यह जानकारी

Published at : 31 Jan 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS TriFold Phone Samsung Galaxy Z TriFold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
बिहार
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 9: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की नहीं थम रही रफ्तार, 9वें दिन भी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' रिलीज के 9वें दिन भी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20
W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: मौत से पहले Sharad Pawar और Ajit Pawar का वो वीडियो जिसने मचाई राजनीति में हलचल !
Maharashtra Deputy CM Oath: Sunetra Pawar के Deputy CM बनने की खबर पर Sharad Pawar का बड़ा बयान
Budget 2026: Growth, Tax Relief या Sector Boost— क्या मिलेगा? | Paisa Live
Budget 2026 की Hidden Power | ये हैं असली Game Changers| Paisa Live
Kashmir News : Kishtwad में सुरक्षाबलों और आतंकियों में मुठभेड़...सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी, जानें पूरा मामला
तुर्किए ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज को लगा झटका, पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी
बिहार
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
NEET छात्रा मामले की जांच CBI से कराने के अनुरोध के बीच पप्पू यादव का बयान, 'नेता-अधिकारियों…'
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Day 9: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की नहीं थम रही रफ्तार, 9वें दिन भी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' रिलीज के 9वें दिन भी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20
W, W, W... सैम करन ने रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर बनाया रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने जीता पहला टी20
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
इंडिया
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
मनोज तिवारी के नाम से चल रही फर्जी फेसबुक आईडी, बीजेपी सांसद ने दर्ज कराई FIR
यूटिलिटी
किन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी बिहार सरकार, जानें किसे नहीं मिलेंगे पैसे?
किन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपये भेजेगी बिहार सरकार, जानें किसे नहीं मिलेंगे पैसे?
फूड
मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी
मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget