मिनटों में बिक गया सैमसंग का लाखों की कीमत वाला यह फोन, फीचर ऐसे कि जानकर हो जाएंगे हैरान

सैमसंग ने दिसंबर में अपने पहले ट्राईफोल्ड फोन Galaxy Z TriFold को लॉन्च किया था. शुरुआत में इसे दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया था और अब इसे अमेरिका बाजार में लाया गया है. अमेरिका में बिक्री शुरू होने के कुछ ही मिनटों में यह सोल्ड आउट हो गया. लगभग 2.66 लाख रुपये की कीमत वाले इस फोन के लिए लोग काफी एक्साइटेड दिखे और देखते ही देखते इसका स्टॉक आउट हो गया.

क्यों मायने रखता है फोन सोल्ड आउट होना?

सैमसंग ने यह नहीं बताया है कि उसने अमेरिका में कितनी यूनिट्स बेची हैं, लेकिन फोन का सोल्ड आउट होना काफी मायने रखता है. अमेरिका में ट्राईफोल्ड फोन करने वाली सैमसंग पहली कंपनी है. ऐसे में फोन को मिले रिस्पॉन्स से दूसरी कंपनियां भी ऐसे मॉडल लाने से हिचकिचाएगी नहीं. दूसरी तरफ फोल्डेबल फोन बोरिंग होते जा रहे हैं. ऐसे में एक नए डिजाइन का फोन ग्राहकों के लिए भी नया ऑप्शन लेकर आया है. तीसरा इस फोन की कीमत मार्केट में मौजूद बाकी फोन्स से काफी ज्यादा है. ऊपर से सैमसंग ने इसके लिए कोई ट्रेड-इन ऑफर भी नहीं दिया था. इसके बावजूद लोगों ने इस फोन को हाथों-हाथ लिया है.

Galaxy Z TriFold में मिलता है डेस्कटॉप जैसा मजा

Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस इस फोन की स्क्रीन अनफोल्ड होने पर 10 इंच की हो जाती है. इस फोन के रियर में 200MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10MP का 3X टेलीफोटो सेंसर लगा हुआ है. यह फोन 5,600mAh के बैटरी पैक के साथ आया है. इस फोन की एक और खासियत है कि इसकी तीनों स्क्रीन पर एक साथ तीन अलग-अलग ऐप्स यूज की जा सकती हैं. सैमसंग ने फोन के टाइटैनियम हिंज, एल्युमिनियम फ्रेम और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया है, जिससे यह लॉन्ग-टर्म ड्यूरैबिलिटी देगा. जरूरत पड़ने पर कंपनी एक बार डिस्प्ले रिपेयर करने पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट भी देगी.

