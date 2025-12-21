हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीधड़ाम से गिर गई Samsung के मुड़ने वाले फोन की कीमत! अब यहां कौड़ियों के भाव में खरीदने का मौका, जानिए कैसे उठाएं फायदा

धड़ाम से गिर गई Samsung के मुड़ने वाले फोन की कीमत! अब यहां कौड़ियों के भाव में खरीदने का मौका, जानिए कैसे उठाएं फायदा

Samsung Galaxy Z Fold 6: फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात हो और Samsung Galaxy Z Fold 6 का नाम न आए ऐसा मुश्किल है. पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन आज भी प्रीमियम सेगमेंट में मजबूती से टिका हुआ है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Dec 2025 03:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy Z Fold 6: फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात हो और Samsung Galaxy Z Fold 6 का नाम न आए ऐसा मुश्किल है. पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन आज भी प्रीमियम सेगमेंट में मजबूती से टिका हुआ है. दमदार Snapdragon प्रोसेसर, शानदार कैमरा क्वालिटी और बड़ी फोल्डिंग डिस्प्ले की वजह से यह डिवाइस अभी भी यूजर्स की पहली पसंद बना हुआ है. अब Amazon पर आई ताजा डील ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है.

Amazon पर इतना सस्ता कैसे मिल रहा है Galaxy Z Fold 6?

Samsung Galaxy Z Fold 6 की भारत में आधिकारिक कीमत 1,64,999 रुपये थी लेकिन फिलहाल Amazon पर यह फोन करीब 1,09,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. यह कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है जो Silver Shadow कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

इसके अलावा, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर लगभग 3,200 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं, लिमिटेड समय के लिए 5,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स को जोड़ दिया जाए तो फोन की प्रभावी कीमत करीब 1,01,700 रुपये तक पहुंच सकती है.

कैसे हैं इसके फीचर्स

Galaxy Z Fold 6 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है 10MP का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम देता है और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10MP का फ्रंट कैमरा और अंदर की डिस्प्ले पर 4MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया गया है. पावर के लिए इसमें 4400mAh की बैटरी मिलती है जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

इसके अलावा Samsung Galaxy Z Fold 6 की सबसे बड़ी ताकत इसकी डिस्प्ले है. इसमें 7.6 इंच की फोल्डेबल Dynamic LTPO AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है.

बाहर की तरफ 6.3 इंच की Dynamic LTPO AMOLED 2X कवर डिस्प्ले मिलती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. परफॉर्मेंस के मामले में फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जिसे 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.

iPhone 15 पर मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Apple iPhone 15 पर भी धांसू डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. बता दें कि इसके 128GB वेरिएंट को यहां पर महज 55,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. असल में इस वेरिएंट की कीमत 69,900 रुपये है. साथ ही आप इस फोन को महज 2710 रुपये की EMI पर भी खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

सर्दियों में गीजर बना टाइम बम! एक छोटी सी भूल और हो सकता है खतरनाक ब्लास्ट, अभी जान लें सच्चाई

Published at : 21 Dec 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Amazon India Samsung Galaxy Z Fold 6 TECH NEWS HINDI Iphone 15
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement

वीडियोज

आज की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Aravali Hill controversy: अरावली पर संकट, जानिए क्यों इसके लिए आंदोलन तक करने को मजबूर हुए लोग |
Maharashtra Election: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की गिनती शुरू... BJP सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
अभी की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
आगरा: निर्माण के दौरान बेसमेंट की दीवार गिरी, 7 लोग मलबे में दबे, 4 की हालत नाजुक
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
हेल्थ
Newborn Infection Symptoms: न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget