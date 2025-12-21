Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Samsung Galaxy Z Fold 6: फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात हो और Samsung Galaxy Z Fold 6 का नाम न आए ऐसा मुश्किल है. पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन आज भी प्रीमियम सेगमेंट में मजबूती से टिका हुआ है. दमदार Snapdragon प्रोसेसर, शानदार कैमरा क्वालिटी और बड़ी फोल्डिंग डिस्प्ले की वजह से यह डिवाइस अभी भी यूजर्स की पहली पसंद बना हुआ है. अब Amazon पर आई ताजा डील ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है.

Amazon पर इतना सस्ता कैसे मिल रहा है Galaxy Z Fold 6?

Samsung Galaxy Z Fold 6 की भारत में आधिकारिक कीमत 1,64,999 रुपये थी लेकिन फिलहाल Amazon पर यह फोन करीब 1,09,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. यह कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है जो Silver Shadow कलर ऑप्शन में उपलब्ध है.

इसके अलावा, Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर लगभग 3,200 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं, लिमिटेड समय के लिए 5,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स को जोड़ दिया जाए तो फोन की प्रभावी कीमत करीब 1,01,700 रुपये तक पहुंच सकती है.

कैसे हैं इसके फीचर्स

Galaxy Z Fold 6 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है 10MP का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम देता है और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10MP का फ्रंट कैमरा और अंदर की डिस्प्ले पर 4MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया गया है. पावर के लिए इसमें 4400mAh की बैटरी मिलती है जो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

इसके अलावा Samsung Galaxy Z Fold 6 की सबसे बड़ी ताकत इसकी डिस्प्ले है. इसमें 7.6 इंच की फोल्डेबल Dynamic LTPO AMOLED 2X स्क्रीन दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है.

बाहर की तरफ 6.3 इंच की Dynamic LTPO AMOLED 2X कवर डिस्प्ले मिलती है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. परफॉर्मेंस के मामले में फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है जिसे 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.

iPhone 15 पर मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Amazon पर Apple iPhone 15 पर भी धांसू डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. बता दें कि इसके 128GB वेरिएंट को यहां पर महज 55,900 रुपये में लिस्ट किया गया है. असल में इस वेरिएंट की कीमत 69,900 रुपये है. साथ ही आप इस फोन को महज 2710 रुपये की EMI पर भी खरीद सकते हैं.

