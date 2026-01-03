हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Galaxy S26 Ultra में मिलेंगी धांसू से धांसू अपग्रेड्स, मौजूदा मॉडल से नहीं रहेगा कोई मुकाबला

Galaxy S26 Ultra में मिलेंगी धांसू से धांसू अपग्रेड्स, मौजूदा मॉडल से नहीं रहेगा कोई मुकाबला

सैमसंग Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग नजदीक आ रही है. एक ताजा लीक में पता चला है कि सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra में 10 धांसू अपग्रेड मिलने वाली हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jan 2026 08:39 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग अगले कुछ दिनों में अपनी प्रीमियम Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने वाली है. इसके फ्लैगशिप डिवाइस Galaxy S26 Ultra में कई ऐसे धांसू फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसके बाद इसका मौजूदा Galaxy S25 Ultra से कोई मुकाबला नहीं रहेगा. साथ ही ये फीचर्स देखते हुए दूसरी कंपनियों को भी मुकाबले में रहने के लिए अपने स्मार्टफोन में धाकड़ फीचर्स जोड़ने पड़ेंगे. अब एक लीक में बताया गया है कि Galaxy S26 Ultra में 10 बड़ी अपग्रेड्स मिलने वाली हैं. आइए जानते हैं कि ये क्या-क्या होने वाली हैं.

1-2 नहीं, Galaxy S26 Ultra में आएंगी 10 बड़ी अपग्रेड

ताजा लीक के मुताबिक, सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइस में ज्यादा एफिशिएंसी वाला नया डिस्प्ले, इंटीग्रेटेड प्राइवेसी स्क्रीन, नए लेंस और कोटिंग, बड़ा मेन और टेलीफोटो अपर्चर, वाइडर सेल्फी कैमरा, फास्टर वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग, फास्टर और एफिशिएंट प्रोसेसर, नए वीडियो कंट्रोल, फास्टर मेमोरी और पतले डिजाइन समेत 10 बड़ी अपग्रेड्स देगी. 

बड़ी बैटरी मिलने की भी उम्मीद

पिछले पांच-छह सालों से गैलेक्सी एस अल्ट्रा फोन की बैटरी कैपेसिटी 5000mAh से पार नहीं जा पा रही है. इस बार उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग इस बाउंड्री को पुश करते हुए S26 Ultra में 5100-5400mAh की बैटरी दे सकती है. ज्यादा कैपेसिटी होने के बावजूद इस बैटरी को S25 Ultra में दिए गए बैटरी पैक से पतला रखा जाएगा.

कब लॉन्च होगा S26 Ultra?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग S26 सीरीज की लॉन्चिंग में देरी कर सकती है. माना जा रहा है कि यह सीरीज जनवरी की बजाय फरवरी में लॉन्च होगी और नए मॉडल्स की बिक्री मार्च में शुरू की जाएगी. इस सीरीज की कीमत को लेकर भी अभी तक सैमसंग फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है. दरअसल, मेमोरी चिप्स और दूसरे पार्ट्स महंगे होने से कंपनी की लागत बढ़ गई है, लेकिन सैमसंग को डर है कि अगर वह कीमत बढ़ाती है तो फोन की बिक्री पर असर पड़ सकता है. 

Published at : 03 Jan 2026 08:39 AM (IST)
