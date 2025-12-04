अगले साल आएगी सैमसंग की फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज, लॉन्च से पहले ही लीक हो गए ये फीचर्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअगले साल आएगी सैमसंग की फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज, लॉन्च से पहले ही लीक हो गए ये फीचर्स

सैमसंग अगले साल की शुरुआत में अपनी Galaxy S26 सीरीज को लॉन्च करेगी. इसमें Exynos 2600 चिपसेट दिया जा सकता है. साथ ही कई दूसरे फीचर भी लीक हो गए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग की फ्लैगशिप Galaxy S26 सीरीज के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगले साल की शुरुआत में कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है. इस सीरीज में Galaxy S26 के साथ Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra मॉडल लॉन्च किए जाएंगे. इनके ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही कुछ फीचर्स लीक हो गए हैं. साथ ही सैमसंग ने Exynos 2600 चिपसेट की झलक दिखाई है. माना जा रहा है कि अपकमिंग मॉडल्स में यही प्रोसेसर दिया जा सकता है.  

ये फीचर हुए लीक

माना जा रहा है कि Galaxy S26 और इसके प्लस वेरिएंट में मौजूदा Galaxy S25 और Galaxy S25+ की तुलना में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा. अपकमिंग मॉडल्स में भी मौजूदा मॉडल वाला ही रियर कैमरा सेटअप, रैम, रिफ्रेश रेट सपोर्ट और पीक ब्राइटनेस दी जा सकती है. यानी इन मामलों में यूजर्स को बड़ी अपग्रेड नहीं मिलेगी. हालांकि, S26 में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जबकि S25 में 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है. इसके अलावा नए मॉडल में नया Exynos 2600 चिपसेट और बेस वेरिएंट में ज्यादा स्टोरेज मिलने के कयास हैं. गैलेक्सी S26 में 128GB स्टोरेज को ड्रॉप किया जा सकता है और इसके बेस वेरिएंट में 256GB स्टोरेज दी जाएगी.

Galaxy S26 Ultra के भी फीचर हो चुके हैं लीक

Galaxy S26 Ultra के लीक हुए फीचर्स के मुताबिक, इसमें 6.9 इंच के M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह डिस्प्ले खास प्राइवेसी फीचर के साथ आएगा, जिसमें साइड में बैठे लोग स्क्रीन पर चल रहे वीडियो या दूसरे कंटेट को नहीं देख पाएंगे. यह मॉडल कई शानदार ऑन-डिवाइस एआई फंक्शन और बेहतर कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा. इसमें 5,200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है. अनुमान है कि इस मॉडल की शुरुआती कीमत 1.15 लाख रुपये हो सकती है.

जल्दी आने वाला है एक और नया आईफोन, ये फीचर्स हो गए लीक, जानें कब होगा लॉन्च

Published at : 04 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Samsung TECH NEWS Samsung Galaxy S26 Galaxy S26 Series Galaxy S26 Ultra
