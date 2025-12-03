हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजल्दी आने वाला है एक और नया आईफोन, ये फीचर्स हो गए लीक, जानें कब होगा लॉन्च

जल्दी आने वाला है एक और नया आईफोन, ये फीचर्स हो गए लीक, जानें कब होगा लॉन्च

अगर आपको कम कीमत में आईफोन 17 वाले फीचर्स चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा. ऐप्पल फरवरी में शानदार अपग्रेड के साथ आईफोन 17e को लॉन्च कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल जल्द ही एक और आईफोन लॉन्च करने जा रही है. आईफोन 17 वाले कुछ फीचर्स से लैस इस आईफोन को किफायती कीमत में लॉन्च किया जाएगा. इसकी लॉन्चिंग में अब थोड़ा ही समय बाकी बचा है और इससे जुड़ी लीक्स सामने आने लगी हैं. लीक्स की मानें तो इस आईफोन को शानदार अपग्रेड के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जिससे ग्राहकों को कम पैसे में ऐप्पल के शानदार फीचर का फायदा मिलेगा. आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं.

आईफोन 17e में मिलेंगी ये अपग्रेड

ऐप्पल अगले साल की शुरुआत में आईफोन 17e को लॉन्च कर सकती है. इसमें सबसे बड़ी अपग्रेड प्रोसेसर के तौर पर मिलने वाली है. कंपनी इसे आईफोन 17 वाले A19 चिपसेट से लैस कर सकती है. यानी ग्राहकों को कम पैसे में ही आईफोन 17 की तरह गेमिंग और एआई-पावर्ड फीचर्स का मजा आने वाला है. इसके अलावा ऐप्पल इसे लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज के साथ लॉन्च कर सकती है और इस आईफोन में डायनामिक आईलैंड मिलना लगभग तय है. कैमरा को लेकर भी ऐप्पल काफी सीरियस है और इस किफायती आईफोन को 17 सीरीज की तरह फ्रंट में सेंटर स्टेज कैमरा से लैस कर सकती है. 

ये हो सकते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस

लेटेस्ट लीक्स के अनुसार, आईफोन 17e में C1 मॉडम और N1 वायरलेस चिप मिलने की भी उम्मीद है, जो बेहतर पावर एफिशिएंसी के साथ आएगी. इसमें डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. हालांकि, यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा या इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा. इसमें 4000mAh का बैटरी पैक मिलने की संभावना है. 

कीमत और लॉन्चिंग?

आईफोन 16e को इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था. इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आईफोन 17e को भी फरवरी, 2026 में उतारा जा सकता है. इसकी कीमत 60,000-65,000 रुपये हो सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

Published at : 03 Dec 2025 02:10 PM (IST)
