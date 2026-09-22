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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी79,999 रुपये में Samsung Galaxy S26 FE, Exchange के बाद Price कितना?

79,999 रुपये में Samsung Galaxy S26 FE, Exchange के बाद Price कितना?

Samsung Galaxy S26 FE की भारत में बिक्री शुरू हो गई है. 79,999 रुपये की कीमत वाले इस फोन पर Exchange Offer, EMI और Bank Cashback जैसे फायदे मिल रहे हैं, जिससे इसकी प्रभावी कीमत काफी कम हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Sep 2026 01:37 PM (IST)
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  • एक्सचेंज, बैंक ऑफर्स के बाद प्रभावी कीमत ₹41,999 तक होगी.

Samsung ने भारत में Galaxy S26 FE की बिक्री शुरू कर दी है और कंपनी इसे गैलेक्सी S26 सीरीज के नए मॉडल के तौर पर पेश कर रही है. फोन में बड़ा AMOLED डिस्प्ले, एक्सीनॉस 2500 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल कैमरा और गैलेक्सी AI से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं. इसकी शुरुआती रिटेल कीमत 79,999 रुपये है, लेकिन एक्सचेंज ऑफर और दूसरे खरीदारी फायदों के साथ इसकी प्रभावी कीमत कम हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि Samsung Galaxy S26 FE की कीमत, एक्सचेंज ऑफर, ईएमआई और इसके खास फीचर्स क्या हैं. 

Samsung Galaxy S26 FE की कीमत 

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Samsung Galaxy S26 FE को भारत में 79,999 रुपये की रिटेल कीमत पर लॉन्च किया गया है, फोन का 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट उपलब्ध है. इस फोन को पिस्ता, ब्लूबेरी और ग्रेफाइट तीन रंगों में खरीद सकते हैं.

एक्सचेंज ऑफर के बाद कितनी होगी कीमत?

पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर 8,000 रुपये तक का अपग्रेड बोनस मिल सकता है. इसके साथ उपलब्ध दूसरे ऑफर्स का फायदा लेने पर Samsung Galaxy S26 FE की प्रभावी कीमत 41,999 रुपये तक आ सकती है.  इसकी 79,999 रुपये की रिटेल कीमत के मुकाबले एक्सचेंज और अन्य ऑफर्स के जरिए फोन कम प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. 

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Samsung Galaxy S26 FE पर ईएमआई ऑफर

Samsung Galaxy S26 FE खरीदने वाले लोगों को कुछ एनबीएफसी पार्टनर्स के जरिए 30 महीने तक बिना ब्याज वाली ईएमआई का ऑप्शन मिल सकता है, इसमें बिना डाउन पेमेंट के फोन खरीदने की सुविधा भी दी गई है. वहीं, कुछ ऑप्शनों में 40 महीने तक बिना ब्याज वाली ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है, इस ऑप्शन में 10 महीने का डाउन पेमेंट देना होगा.

इन ईएमआई ऑप्शनों के साथ लोगों को 3,000 रुपये तक का अतिरिक्त अपग्रेड बोनस भी मिल सकता है. Samsung के अनुसार, एक्सचेंज से मिलने वाले फायदे और अपग्रेड बोनस को शामिल करने के बाद मासिक ईएमआई 1,050 रुपये से शुरू हो सकती है.

बैंक कैशबैक और ईएमआई का भी फायदा

Galaxy S26 FE खरीदने पर चुनिंदा प्रमुख बैंकों के कार्ड से 7,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है. कई लोग इसकी जगह 12 महीने की बिना ब्याज वाली बैंक ईएमआई का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. वहीं, Samsung ई-स्टोर से फोन खरीदने पर 18 महीने की बैंक ईएमआई का ऑप्शन भी उपलब्ध है, 

Samsung Galaxy S26 FE के फीचर्स

Samsung Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,900 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 2500 प्रोसेसर, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है. कैमरा सेटअप में 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है. फोन में Galaxy AI के कई फीचर्स भी मिलते हैं. पावर के लिए इसमें 4,900mAh की बैटरी है. सॉफ्टवेयर के मामले में कंपनी 7 पीढ़ियों तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 22 Sep 2026 01:37 PM (IST)
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