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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में गजब का उत्साह... 12 दिन में 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन

2027 वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में गजब का उत्साह... 12 दिन में 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन

2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे, जिसको लेकर दुनिया के क्रिकेट प्रशंसकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 13 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप को अब 1 साल का समय बचा है, जिसका पूरा शेड्यूल आईसीसी जारी कर चुका है. 12 दिन पहले टिकट के लिए बैलेट शुरू किए गए थे, जिसमें दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की तरफ से हाई डिमांड देखी गई है. आईसीसी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल 15,083,752 टिकट एप्लीकेशन मिली हैं और 142 देशों के फैंस ने 4,423,417 बैलेट रजिस्ट्रेशन कराए हैं.

बैलेट शुरू के 12 दिन के अंदर डेढ़ करोड़ से अधिक एप्लिकेशन का आना 2027 वनडे वर्ल्ड कप में दुनिया भर की भारी दिलचस्पी को दर्शाता है. आंकड़े बताते हैं कि बैलेट खुलने के बाद से मांग में तेज़ी से उछाल आया है. टिकट एप्लीकेशन की संख्या पिछले हफ़्ते दस लाख थी जो दो हफ्ते से भी कम समय में 1.5 करोड़ (15 मिलियन) से ज्यादा हो गई है.

बता दें कि दुनिया भर के प्रशंसकों को तीनों मेजबान देशों में होने वाले मैचों के लिए अपनी रुचि दर्ज कराने और अफ्रीका के अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट विश्व कप का हिस्सा बनने का मौका मिला है. इसमें भाग लेना फ्री है. 1 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2026 तक आईं इन एप्लिकेशन पर समान रूप से विचार किया जाएगा, चाहे वोटिंग किसी भी समय किया गया हो.

फैंस कितने भी मैचों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर मैच को एक अलग एंट्री माना जाएगा. एक मैच के लिए अधिकतम चार टिकटों की मांग कर सकते हैं. अपनी पसंदीदा टिकट का चयन भी कर सकते हैं. ये अभी पूरी तरह फ्री है. जिनकी एप्लिकेशन चुनी जाएंगी, उनसे ईमेल के जरिए संपर्क किया जाएगा. उपलब्ध टिकट को कंफर्म करने के लिए उन्हें एक डेडलाइन दी जाएगी.

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, ‘‘टिकटों की भारी मांग क्रिकेट विश्व कप की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा, पर्यटन स्थल के रूप में अफ्रीका के आकर्षण तथा टूर्नामेंट के आगाज से पहले आईसीसी और उसके साझेदारों की प्रचार गतिविधियों से पैदा हुई उत्सुकता का प्रमाण है.’’

यह भी पढ़ें- रियाद में मिसाइल हमला, रोका गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
ODI World Cup 2027
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