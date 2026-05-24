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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC Cooling Tips: भयंकर गर्मी में इस तरह चलाएं एसी, कमरा बनेगा शिमला और बिल भी आएगा आधा

AC Cooling Tips: भयंकर गर्मी में इस तरह चलाएं एसी, कमरा बनेगा शिमला और बिल भी आएगा आधा

AC Cooling Tips: विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच चलाना सबसे बेहतर माना जाता है. इस तापमान पर कमरा आरामदायक तरीके से ठंडा रहता है

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 May 2026 09:12 AM (IST)
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AC Cooling Tips: भयंकर गर्मी ने देश भर में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया है. ऐसे मौसम में ज्यादातर घरों में एसी दिन रात चलता रहता है. लेकिन इसके साथ एक और परेशानी तेजी से बढ़ जाती है और वह भारी भरकम बिजली का बिल है. कई लोग गर्मी से राहत पानी के लिए एसी को 16 या 18 डिग्री पर सेट कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. सही तरीके से एसी चलाकर न सिर्फ कमरा जल्दी ठंडा किया जा सकता है, बल्कि बिजली का बिल भी काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी भयंकर गर्मी से किस तरह से एसी चलाए तो कमरा शिमला की तरह बन जाएगा और बिल भी आधा आएगा. 

24-26 डिग्री वाला फार्मूला क्यों है सबसे बेस्ट?

विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच चलाना सबसे बेहतर माना जाता है. इस तापमान पर कमरा आरामदायक तरीके से ठंडा रहता है और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता. अगर एसी को बहुत कम तापमान में यानी 16 या 18 डिग्री पर चलाया जाए तो कंप्रेसर लगातार फुल स्पीड में काम करता है. इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और मशीन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है. लंबे समय तक ऐसा करने से एसी की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों प्रभावित हो सकती है. 

एसी के साथ पंखा चलाने से क्या होता है फायदा? 

कई लोग सोचते हैं कि एसी के साथ सीलिंग फैन चलाने से बिजली ज्यादा खर्च होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर एसी के साथ कम स्पीड पर पंखा चलाया जाए तो ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है. इससे कमरा जल्दी ठंडा महसूस होने लगता है और बार-बार तापमान कम करने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिजली की बचत भी होने लगती है.

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रात में एसी चलाने का सही तरीका 

रात भर एसी चलाने वाले लोगों के लिए स्पीड मोड काफी फायदेमंद माना जाता है. स्पीड मोड ऑन करने पर एसी धीरे-धीरे तापमान को बैलेंस करता रहता है, जिससे जरूरत से ज्यादा कूलिंग नहीं होती और बिजली के खपत कम हो जाती है. सोते समय एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना सबसे बेहतर माना जाता है. इसके साथ अगर सीलिंग फैन लो स्पीड पर चला रहे तो कमरे में ठंडक बराबर बनी रहती है और शरीर को भी आराम मिलता है. 

उमस में ड्राई मोड करेगा कमाल 

जून-जुलाई में बारिश और उमस बढ़ने के बाद एसी का ड्राई मोड काफी अच्छा काम करता है. यह मोड कमरे की नमी को कम करता है और वातावरण को ज्यादा आरामदायक बना देता है. ड्राई मोड पर कंप्रेसर लगातार फुल स्पीड पर नहीं चलता, इसलिए बिजली की खपत भी कम होती है. जिन इलाकों में नमी ज्यादा रहती है वहां यह फीचर काफी असरदार माना जाता है. वहीं अगर कमरे में बाहर की हवा लगातार आती रहेगी तो एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए एसी चलाते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना जरूरी माना जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 May 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
AC Cooling Tips How To Reduce AC Electricity Bill Best AC Temperature Setting 24 To 26 Degree AC Formula
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