भयंकर गर्मी में इस तरह चलाएं एसी, कमरा बनेगा शिमला और बिल भी आएगा आधा

AC Cooling Tips: भयंकर गर्मी ने देश भर में लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और मौसम विभाग ने हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया है. ऐसे मौसम में ज्यादातर घरों में एसी दिन रात चलता रहता है. लेकिन इसके साथ एक और परेशानी तेजी से बढ़ जाती है और वह भारी भरकम बिजली का बिल है. कई लोग गर्मी से राहत पानी के लिए एसी को 16 या 18 डिग्री पर सेट कर देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है. सही तरीके से एसी चलाकर न सिर्फ कमरा जल्दी ठंडा किया जा सकता है, बल्कि बिजली का बिल भी काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी भयंकर गर्मी से किस तरह से एसी चलाए तो कमरा शिमला की तरह बन जाएगा और बिल भी आधा आएगा.

24-26 डिग्री वाला फार्मूला क्यों है सबसे बेस्ट?

विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई टेक एक्सपर्ट्स के अनुसार एसी को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच चलाना सबसे बेहतर माना जाता है. इस तापमान पर कमरा आरामदायक तरीके से ठंडा रहता है और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ता. अगर एसी को बहुत कम तापमान में यानी 16 या 18 डिग्री पर चलाया जाए तो कंप्रेसर लगातार फुल स्पीड में काम करता है. इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और मशीन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है. लंबे समय तक ऐसा करने से एसी की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों प्रभावित हो सकती है.

एसी के साथ पंखा चलाने से क्या होता है फायदा?

कई लोग सोचते हैं कि एसी के साथ सीलिंग फैन चलाने से बिजली ज्यादा खर्च होती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर एसी के साथ कम स्पीड पर पंखा चलाया जाए तो ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है. इससे कमरा जल्दी ठंडा महसूस होने लगता है और बार-बार तापमान कम करने की जरूरत नहीं पड़ती. यही वजह है कि एसी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिजली की बचत भी होने लगती है.

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रात में एसी चलाने का सही तरीका

रात भर एसी चलाने वाले लोगों के लिए स्पीड मोड काफी फायदेमंद माना जाता है. स्पीड मोड ऑन करने पर एसी धीरे-धीरे तापमान को बैलेंस करता रहता है, जिससे जरूरत से ज्यादा कूलिंग नहीं होती और बिजली के खपत कम हो जाती है. सोते समय एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखना सबसे बेहतर माना जाता है. इसके साथ अगर सीलिंग फैन लो स्पीड पर चला रहे तो कमरे में ठंडक बराबर बनी रहती है और शरीर को भी आराम मिलता है.

उमस में ड्राई मोड करेगा कमाल

जून-जुलाई में बारिश और उमस बढ़ने के बाद एसी का ड्राई मोड काफी अच्छा काम करता है. यह मोड कमरे की नमी को कम करता है और वातावरण को ज्यादा आरामदायक बना देता है. ड्राई मोड पर कंप्रेसर लगातार फुल स्पीड पर नहीं चलता, इसलिए बिजली की खपत भी कम होती है. जिन इलाकों में नमी ज्यादा रहती है वहां यह फीचर काफी असरदार माना जाता है. वहीं अगर कमरे में बाहर की हवा लगातार आती रहेगी तो एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए एसी चलाते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना जरूरी माना जाता है.

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