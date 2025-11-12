Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Samsung Galaxy S24 FE: सैमसंग ने पिछले साल Galaxy S24 FE को उन यूज़र्स के लिए लॉन्च किया था जो फ्लैगशिप जैसा अनुभव चाहते हैं लेकिन कम बजट में. यह स्मार्टफोन दमदार प्रोसेसर, शानदार AMOLED डिस्प्ले और एडवांस कैमरा सेंसर के साथ आता है. अब इस फोन की कीमत में जबरदस्त कटौती की गई है जिससे आप इसे लगभग आधी कीमत पर खरीद सकते हैं. Amazon India पर चल रही यह डील टेक लवर्स के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

Amazon पर Galaxy S24 FE की बंपर डील

Amazon India पर Samsung Galaxy S24 FE का 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट अब मात्र 31,999 रुपये में उपलब्ध है जबकि इसका लॉन्च प्राइस 59,999 रुपये था. यानी करीब 28,000 रुपये की बचत. वहीं, इसका 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 40,690 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसका असली दाम 69,999 रुपये है. फोन तीन आकर्षक कलर ऑप्शंस में आता है Graphite, Mint और Blue.

Galaxy S24 FE के दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

Samsung Galaxy S24 FE में Exynos 2400e प्रोसेसर दिया गया है जिसे Xclipse GPU के साथ जोड़ा गया है. यह फोन Android 14 पर चलता है और कंपनी ने इसके लिए 7 बड़े Android अपडेट्स का वादा किया है. फोन में 6.7-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Corning Gorilla Glass Victus Plus की प्रोटेक्शन के साथ आता है.

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, और 8MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Flipkart पर इस फोन पर भारी छूट

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Apple iPhone 16 पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इस फोन के 128GB वेरिएंट की असल कीमत 69,900 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 62,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा फोन पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी. साथ ही इसे आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं.

