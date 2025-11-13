सिक लीव पर था आदमी, फिटनेस ऐप ने दिखा दी 16,000 स्टेप्स की वॉक, नौकरी चली गई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







टेक्नोलॉजी लोगों के काम आसान बना रही है, लेकिन कई बार यह काम बिगाड़ भी देती है. चीन से सामने आए एक मामले से यह साबित हो जाता है. दरअसल, यहां एक व्यक्ति को कंपनी ने इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि सिक लीव वाले दिन उसकी फिटनेस ऐप ने दिखाया था कि वह 16,000 स्टेप्स चला है. कंपनी ने उस पर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने का आरोप लगाया. इसके बाद उस आदमी ने कंपनी के खिलाफ केस किया और इसमें उसकी जीत हो गई. आइए पूरा मामला जानते हैं.

2019 का है मामला

यह मामला 2019 का है, लेकिन अब चीनी सरकार ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद यह फिर चर्चा में आ गया. दरअसल, चेन सरनेम वाला एक कर्मचारी जियांग्शु प्रांत की एक कंपनी में काम करता था. कमर में लगी चोट के कारण उसने दो बार मेडिकल लीव ले ली थी. करीब एक महीने के बाद जब वह ड्यूटी पर आया तो उसके पैर में दर्द होने लगा. इसके चलते डॉक्टर ने उसे फिर से एक हफ्ते के आराम की सलाह दी, लेकिन कंपनी इसके लिए तैयार नहीं हुई और चेन को नौकरी से निकाल दिया.

कंपनी ने नौकरी से निकाला

जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कंपनी ने कहा कि चेन बीमारी का बहाना बना रहे हैं. यह साबित करने के लिए कंपनी ने कहा कि चेन ने जिस दिन सिक लीव ली थी, उसी दिन उनकी फिटनेस ऐप बता रही है कि वो 16,000 स्टेप्स चले थे. कंपनी ने कोर्ट में चैट लॉग औग सर्विलांस फुटेज भी दायर किए और कहा कि चेन वहां रनिंग कर रहे थे. इसके जवाब में चेन ने कहा कि उनके पास मेडिकल रिपोर्ट है और कंपनी प्राइवेट डेटा को यूज कर उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है. इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को चेन को मुआवजा देने का आदेश सुनाया. कंपनी ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि चेन को गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकाला गया.

