Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसकी शुरुआती कीमत 14,999 युआन है, बिक्री 27 नवंबर से होगी.

Huawei MateBook Fold S : फोल्डेबल स्मार्टफोन के बाद अब PC में भी यह तकनीक देखने को मिल रही है. Huawei ने अपना नया डिवाइस MateBook Fold S Compact PC पेश किया है, जो फोल्ड होने वाले कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर अपनी जरूरत के मुताबिक इसे बड़े लैपटॉप या छोटे नोटबुक की तरह यूज कर सकें. मोड़ने पर यह काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है. वहीं खोलने पर इसमें 14.7 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. इसमें बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन के साथ एक अलग कवर डिस्प्ले भी दिया गया है. तो आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और खास फीचर्स क्या हैं .

Huawei MateBook Fold S के खास फीचर्स

Huawei MateBook Fold S का डिजाइन कंपनी के पहले MateBook Fold Ultimate PC जैसा है. इसे खोलने पर 14.7 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि बंद करने पर यह 10.2 इंच के नोटबुक का रूप ले लेता है. इसमें पीछे की तरफ स्टैंड भी दिया गया है, जिससे यूज के दौरान डिवाइस को टिका कर रखा जा सकता है. फिजिकल कीबोर्ड पसंद करने वाले यूजर्स के लिए कंपनी ने टचपैड वाला फोल्डेबल कीबोर्ड और M-Pencil स्टायलस का सपोर्ट भी दिया है.

Kirin XE90 चिपसेट से मिलेगी ताकत

MateBook Fold S में Kirin XE90 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 16GB से 32GB तक रैम और 256GB से 1TB तक स्टोरेज के ऑप्शन मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक, नया प्रोसेसर सिंगल-कोर परफॉर्मेंस में 23 फीसदी और NPU परफॉर्मेंस में 40 फीसदी तक सुधार करता है. इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी 25 फीसदी बेहतर हुई है. डिवाइस में एक्टिव कूलिंग फैन और खास हीट डिसिपेशन सिस्टम दिया गया है, जो 22W तक परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद करता है.

डिस्प्ले में मिलेंगे कई खास फीचर्स

इस PC में 14.7 इंच का फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें UTG थ्री-लेयर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है. स्क्रीन 3240 बाय 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन, 1-120Hz LTPO रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. इसके कवर पर 980 बाय 980 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2500 निट्स तक की ब्राइटनेस देती है. Huawei ने इसे Live Small Square Screen नाम दिया है.

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बैटरी और कैमरा भी खास

यह HarmonyOS PC 50MP के रियर कैमरे और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर के साथ आता है. वहीं सामने की तरफ 12MP कैमरा और इन्फ्रारेड रिमोट लेंस दिया गया है. इसमें फेस रिकग्निशन का सपोर्ट भी मिलता है. बैटरी के लिए 66W फास्ट चार्जिंग दी गई है. कंपनी का दावा है कि डिवाइस 30 मिनट में 55 फीसदी और 65 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकता है.

कितनी है कीमत और कब होगी बिक्री?

Huawei MateBook Fold S की बिक्री 27 नवंबर से शुरू होगी. इसकी शुरुआती कीमत 14,999 युआन (करीब 1.87 लाख रुपये) रखी गई है, जो 16GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है. वहीं 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल 16,999 युआन (करीब 2.12 लाख रुपये) और टॉप मॉडल 32GB रैम और 1TB स्टोरेज के साथ 22,999 युआन (करीब 2.87 लाख रुपये) में आएगा.

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