WhatsApp के बाद अब Telegram भी बैन, रूस ने इस कारण लगा दी दोनों ऐप्स पर पाबंदी
WhatsApp के बाद अब रूस ने Telegram को भी बैन कर दिया है. रूस का कहना है कि टेलीग्राम उसके कानूनों का पालन नहीं कर रही थी. बैन के साथ-साथ रूस ने टेलीग्राम पर जुर्माना भी लगाया है.
वेस्टर्न ऐप्स के खिलाफ रूस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है. WhatsApp पर बैन लगाने के बाद अब यहां टेलीग्राम को भी बैन कर दिया गया है. साथ ही कंपनी पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. रूसी अधिकारियों का कहना है कि अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करने और देश को सुरक्षित रखने के लिए टेलीग्राम को बैन किया गया है. टेलीग्राम पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी क्रिमिनल और एक्सट्रीमिस्ट कंटेट को ब्लॉक नहीं कर रही थी.
नियम नहीं माने तो नहीं हटेगा बैन
रूस के टेलीकॉम रेगुलेटर Roskomnadzor का कहना है कि जब तक कंपनी नियमों का पालन नहीं करती, तब तक इससे पाबंदी नहीं हटेगी. रेगुलेटर ने कहा कि टेलीग्राम ने लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया और इस प्लेटफॉर्म के पास फ्रॉड और क्रिमिनल कंटेट को रोकने का कोई तरीका नहीं है. रूसी सरकार का कहना है कि उसने बार-बार टेलीग्राम को चेतावनी दी थी, लेकिन इसने कानूनों का पालन नहीं किया, जिसके बाद यह कदम उठाया जा रहा है. बैन के साथ-साथ रूस ने टेलीग्राम पर लगभग 7.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दिखने लगा फैसले का असर
रूसी सरकार के इस फैसले का असर तुरंत दिखने लगा है. रूस में टेलीग्राम यूजर्स ने बताया कि वो इस ऐप को यूज नहीं कर पा रहे हैं. यह एकदम डाउन हो गई है और कुछ जगहों पर बहुत स्लो चल रही है. बता दें कि टेलीग्राम के रूस में करोड़ों यूजर्स हैं और इसे आम लोगों से लेकर सरकारी अधिकारी तक यूज करते हैं. बता दें कि रूस में टेलीग्राम के कॉलिंग फीचर पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई थी.
WhatsApp पर भी लगा दी पाबंदी
टेलीग्राम के कॉलिंग फीचर की तरह रूस में WhatsApp पर भी कॉलिंग बैन थी और इसी हफ्ते इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया है. अब करीब 10 करोड़ यूजर्स रूस में WhatsApp को यूज नहीं कर पाएंगे. बता दें कि 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ सख्ती बरत रहा है. यहां की सरकार चाहती है कि उसके लोग वेस्टर्न कंपनियों की ऐप्स की बजाय MAX नाम की सरकारी ऐप यूज करें. हालांकि, लोगों का मानना है कि MAX ऐप को उनकी निगरानी के लिए बनाया गया है और इसका हर डेटा सरकार के पास जाता है.
