200 दिनों की वैलिडिटी और अनलिमिटेड 5G डेटा, यह कंपनी ले आई सस्ता और धांसू प्लान, जानें डिटेल्स
नए साल के मौके पर रिलायंस जियो ने एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया है. 2025 रुपये के इस प्लान में ग्राहकों को 200 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है.
रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए एक लंबी वैलिडिटी वाला प्लान लेकर आई है. इसमें यूजर्स को न सिर्फ लंबे वैलिडिटी मिलेगी बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप नए साल के मौके पर रिचार्ज कर वैलिडिटी की टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं तो यह प्लान आपके काम आ सकता है. आइए जानते हैं कि जियो के इस प्लान में क्या-क्या मिलता है और बाकी कंपनियों के प्लान कैसे हैं.
जियो का 2025 रुपये का रिचार्ज
जियो के इस रिचार्ज में 200 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है. इसके साथ यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS, रोजाना 2.5GB के हिसाब से 500GB डेटा और अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है. सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जियो इस प्लान के साथ गूगल जेमिनी प्रो एआई और जियोहॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है. साथ ही यूजर्स को जियोटीवी और जियो एआई क्लाउड सर्विस भी फ्री मिलेगी.
VI का 1749 रुपये का रिचार्ज प्लान
वोडाफोन आइडिया अपने 1749 रुपये में 180 दिनों की वैलिडिटी दे रही है. इसमें अनलिमिटेड कॉल्स के साथ रोजाना 100 SMS, डेली 1.5GB डेटा और हर महीने 2GB एक्स्ट्रा डेटा ऑफर किया जा रहा है. इसके अलावा यूजर रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हैं. इसमें वीकेंड पर डेटा रोलओवर की भी सुविधा है.
एयरटेल का 3599 रुपये वाला एनुअल प्लान
एयरटेल के पास अभी 180 या 200 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान नहीं है. कंपनी 3599 रुपये में एनुअल प्लान पेश करती है, जिसमें 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल, रोजाना 100 SMS, रोजाना 2GB + अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है. इसके अलावा रिचार्ज प्लान में यूजर्स को फ्री स्पैम अलर्ट, परप्लेक्सिटी प्रो एआई का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है.
