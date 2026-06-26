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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीरिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान

रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान

Refurbished Smartphones Disadvantages: कम बजट वालों के लिए रिफर्बिश्ड फोन एक अच्छी च्वॉइस हो सकती है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं. इनका ध्यान रखे बिना फोन खरीदना पैसे की बर्बादी है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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  • खरीदने से पहले फिजिकल कंडीशन, बैटरी हेल्थ ज़रूर देखें।

Refurbished Smartphones Disadvantages: कम पैसे में फीचर लोडेड फोन चाहने वालों के लिए रिफर्बिश्ड फोन एक अच्छी च्वॉइस हो सकती है. रिफर्बिश्ड फोन खूब पसंद किए जाते हैं और इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी होते हैं. अगर आप ऐसा फोन लेना चाह रहे हैं तो नुकसान की जानकारी होना जरूरी है. इसके बिना आपको फोन लेने के अपने फैसले पर पछताना पड़ सकता है. आज हम जानेंगे कि रिफर्बिश्ड फोन क्या होते हैं और इनके क्या नुकसान होते हैं.

क्या होते हैं रिफर्बिश्ड फोन?

कई बार यूजर पसंद न आने पर या किसी गड़बड़ के कारण कंपनी को वापस लौटा देते हैं. कंपनी इनकी टेस्टिंग करती है और कमियों को दूर कर फिर से नया जैसा बना देती है. ये फोन न तो एकदम नए होते हैं और न ही पुराने. इस कारण ये सस्ती कीमत पर मिल जाते हैं.

क्या हैं रिफर्बिश्ड फोन के नुकसान?

वारंटी को लेकर चिंता- रिफर्बिश्ड फोन में आपको नए फोन जैसी वारंटी नहीं मिलती. कुछ फोन में सेलर आपको लिमिटेड वारंटी दे सकता है, लेकिन यह नए फोन के बराबर नहीं होती. अगर आप ज्यादा पुराना मॉडल खरीद रहे हैं तो वारंटी और भी कम हो जाती है. इसलिए रिफर्बिश्ड फोन में वारंटी को लेकर चिंता बनी रहती है.

सॉफ्टवेयर सपोर्ट- अगर आप गूगल, ऐप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों को छोड़कर बाकी ब्रांड्स के किसी पुराने रिफर्बिश्ड फोन को खरीदते हैं तो आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलेगा. कुछ साल पहले तक कई कंपनियां एक साल तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड प्रॉमिस करती थी. अगर आप उस दौरान का कोई फोन लेते हैं तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड को लेकर आपको निराशा झेलनी पड़ सकती है.

ऑरिजनल कंपोनेंट की कमी- अगर आप किसी भरोसेमंद रिसेलर से रिफर्बिश्ड फोन नहीं खरीदते हैं तो इसमें थर्ड-पार्टी कंपोनेंट लगे हो सकते हैं. अगर स्क्रीन जैसा जरूरी पार्ट ऑरिजनल नहीं है तो आपको कुछ समय बाद ही टचस्क्रीन फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम जैसे इश्यू फेस करने पड़ सकते हैं. नए फोन में 

कम रीसेल वैल्यू- रिफर्बिश्ड फोन की रीसेल और ट्रेड-इन वैल्यू कम होती है. इसका मतलब है कि अगर आप कुछ समय यूज के बाद यह फोन बेचना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको उम्मीद के मुताबिक कीमत न मिले. 

रिफर्बिश्ड फोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

डिवाइस खरीदने से पहले उसकी फिजिकल कंडीशन जरूर देखें. केवल फोटो-वीडियो देखकर पेमेंट न करें. फोटो-वीडियो से डिवाइस की असली कंडीशन पता नहीं चलती. इसी तरह फोन खरीदने से पहले उसकी बैटरी हेल्थ को भी जरूर चेक करें.

ये भी पढ़ें- Elon Musk करेंगे नया कमाल, Starmind में बनाएंगे 10 लाख एआई सैटेलाइट का नेटवर्क

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 26 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Refurbished Smartphone
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