हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगूगल क्रोम की ये ट्रिक्स जान लीं तो मजा आ जाएगा! आसान हो जाएगा काम, एक्सटेंशन की भी जरूरत नहीं

गूगल क्रोम की ये ट्रिक्स जान लीं तो मजा आ जाएगा! आसान हो जाएगा काम, एक्सटेंशन की भी जरूरत नहीं

गूगल क्रोम का फास्ट और यूजफुल बनाने के लिए लोग एक्सटेंशन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आए हैं, जो बिना एक्सटेंशन आपका काम आसान कर देंगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 19 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

गूगल क्रोम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है. घर पर इंटरनेट सर्फिंग से लेकर ऑफिस के कामों तक इसे हर जगह यूज किया जाता है. कई कामों को आसान बनाने के लिए इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल की जाती हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिससे क्रोम यूज करने का आपका एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा. ये फीचर गूगल क्रोम में ही आते हैं और इनके लिए किसी भी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

टैब ग्रुप की लें मदद

अगर आपको काम के लिए कई टैब्स ओपन करनी पड़ती हैं तो आप इन्हें टैब ग्रुप में एक साथ ला सकते हैं. कलर-कोडेड ग्रुप के कारण जरूरत के समय इनकी पहचान कर पाना आसान हो जाता है. इसके लिए किसी भी टैब पर राइट क्लिक कर एड टैब टू ग्रुप सेलेक्ट करें.

टैब सर्च से बचेगा समय

जब आपको काम के लिए दर्जनों टैब्स ओपन करनी पड़े और इनमें से किसी एक को सर्च करना पड़े तो काफी मुश्किल हो जाता है. इसकी जगह Ctrl + Shift + A प्रेस करें. आपके सामने सारी टैब्स की एक लिस्ट आ जाएगी. आप यहां कीवर्ड टाइप कर किसी भी टैब पर पहुंच सकते हैं.

रैम और बैटरी बचाएगी यह ट्रिक

क्रोम का मेमोरी सेवर फीचर बड़े काम है. यह कुछ देर तक यूज न होने पर टैब को डिस्कार्ड कर देता है, जिसका मतलब है कि क्रोम पर टैब विजिबल रहेगी, लेकिन यह डेटा लोड नहीं करेगी. इससे रैम पर स्पेस बच जाता है. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग में जाकर परफॉर्मेंस पर जाएं और मेमोरी सेवर को अपनी जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर लें. इसी तरह एनर्जी सेवर मोड को भी एक्टिवेट किया जा सकता है. इसे इनेबल करने पर यह बैकग्राउंड एक्टिविटी और विजुअल इफेक्ट को लिमिटेड कर बैटरी को लंबा चलने में मदद करता है.

Published at : 19 Dec 2025 01:55 PM (IST)
