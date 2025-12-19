Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







क्रिसमस और नया साल दस्तक देने के लिए तैयार हैं. इस मौके पर लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देते हैं. अगर आप भी अपने किसी प्रियजन को इस मौके पर गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाएं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस मौके पर उन्हें क्या-क्या गैजेट गिफ्ट कर सकते हैं, जो उनके जीवन को आसान बना सकते हैं. आइए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं.

स्मार्ट रिंग

पिछले कुछ समय से स्मार्ट रिंग का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है और अब कई लोग स्मार्ट रिंग पहने दिख जाते हैं. यह स्मार्टवॉच वाले ही काम करती है और आपकी उंगली से शारीरिक और दिल की सेहत पर नजर रखती है. इसमें स्क्रीन नहीं होती, जिससे नोटिफिकेशन का झंझट भी खत्म हो जाता है. क्रिसमस और नए साल पर यह एक शानदार गिफ्ट हो सकता है.

रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर

किसी परिवार को गिफ्ट करने के लिए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अच्छा विकल्प हो सकता है. आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले कई वैक्यूम क्लीनर बाजार में मौजूद हैं, जिनमें से आप अपने बजट के हिसाब से चुन सकते हैं. यह घर की सफाई की जरूरतों को आसानी से पूरा कर देता है.

एयरफ्रायर

अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, जिसे सेहत की चिंता रहती है तो एयरफ्रायर आपके काम आ सकता है. एयरफ्रायर बिना किसी तेल के खाना बनाने की सुविधा देते हैं. एयरफ्रायर में रोस्ट से लेकर बेकिंग तक सब किया जा सकता है.

रूम हीटर

अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और देश के कई हिस्सों में 4-5 महीनों तक ठंड रहती है. ऐसी स्थिति में रूम हीटर बहुत काम आता है. आप अपने बजट के हिसाब से फैन-बेस्ड या ऑयल हीटर गिफ्ट कर सकते हैं.

एयर प्यूरिफायर

दिवाली के बाद से उत्तर भारत के कई शहरों में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है. हवा में घुले जहर के कारण बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको दिक्कत हो रही है. ऐसे में एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ गई है और यह हर घर के लिए जरूरी हो गया है. नए साल के मौके पर आप यह भी गिफ्ट कर सकते हैं.

