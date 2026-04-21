PM Modi Jhalmudi Video: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में झालमुड़ी की स्वाद चखा था. उन्होंने इसका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. 19 अप्रैल को पोस्ट हुए इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 109 मिलियन व्यूज मिल चुके थे. यानी करोड़ों लोग अकेले इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देख चुके हैं. इसके अलावा लगभग 67 लाख लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. इसी तरह इस पर बड़ी संख्या में कमेंट भी आ रहे हैं.

क्या दिख रहा है वीडियो में?

19 अप्रैल को झाड़ग्राम से एक रैली कर लौटते समय प्रधानमंत्री मोदी कॉलेज मोड़ के पास एक झालमुड़ी की दुकान पर रुके थे. यहां उन्होंने झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साव से पहले झालमुड़ी का रेट पूछा और कहा कि एक अच्छे वाली झालमुड़ी खिला दो. जब प्रधानमंत्री पैसे देने लगे तो साव ने पैसे लेने से मना कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने संजीदगी से उन्हें 10 रुपये पकड़ा दिए. इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद भी झालमुड़ी खाई और वहां मौजूद बच्चों को भी खिलाई. उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

इंस्टाग्राम पर वीडियो ने मचाई धूम

प्रधानमंत्री मोदी का यह वीडियो अब तक लगभग 109 मिलियन बार देखा जा चुका है. इस पर 6.7 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं और 1 मिलियन से अधिक यूजर्स ने इसे शेयर किया है. इसके अलावा एक लाख से अधिक लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं. इससे पता चलता है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है. वीडियो पर लाइक्स और व्यूज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

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गूगल सर्च में भी टूटा रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री मोदी के झालमुड़ी खाने के बाद लोग गूगल पर भी इसे खूब सर्च कर रहे हैं. मोदी का वीडियो आने के बाद झालमुड़ी का गूगल सर्च ट्रैफिक 22 सालों में सबसे टॉप पर पहुंच गया है. यह दिखाता है कि लोग इंस्टाग्राम के अलावा गूगल पर भी इस बारे में खूब सर्च कर रहे हैं.

फॉलोवर्स के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के नाम है रिकॉर्ड

इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के 102 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं. इसी साल फरवरी में उनके फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन के पार पहुंची थी. वो दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं, जिनके इस प्लेटफॉर्म पर इतनी फॉलोवर्स हैं. बता दें कि नरेंद्र मोदी 2014 में इंस्टाग्राम पर आए थे और पिछले लगभग 12 सालों में उनके फॉलोवर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है. मोदी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स में से एक हैं.

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