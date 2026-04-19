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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'10 रुपए देना है न...', बंगाल में दुकान पर अचानक रुककर PM मोदी ने खाई झालमुड़ी, शेयर किया वीडियो

'10 रुपए देना है न...', बंगाल में दुकान पर अचानक रुककर PM मोदी ने खाई झालमुड़ी, शेयर किया वीडियो

West Bengal Election 2026: बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. इसी सिलसिले में रविवार को झारग्राम में एक जनसभा को संबोधित किया. सभा के बाद उन्होंने झालमुड़ी खाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Apr 2026 06:33 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के पारंपरिक फूड का स्वाद लिया. पीएम मोदी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. बीजेपी राज्य में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है. इस सिलसिले में राज्य में पीएम मोदी समेत पार्टी के कद्दावर नेताओं की रैलियां आयोजित की जा रही हैं. 

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की झाल मुड़ी खाते तस्वीरें

झारग्राम में जनसभा को संबोधित करने के बात पीएम मोदी हैलिपेड ग्राउंड जाते समय अचानक कॉलेज कॉलेज मोड़ पर रुके. जहां उन्होंने एक स्थानीय दुकान से झाल-मुरी खाई और आम लोगों से बातचीत की. 

पीएम मोदी ने झालमुरी खाने के बाद इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया एक्स पर जारी करते हुए लिखा कि रविवार को पश्चिम बंगाल में चार रैलियों के बीच झारग्राम में स्वादिष्ट झालमुड़ी का खाई. अहम बात यह भी कि पीएम मोदी ने दुकाने वाले को 10 रुपए भी दिए. 

तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि पीएम मोदी एक दुकान पर खड़े हैं. जहां वे दुकानदार से झालमुड़ी खरीदी और उसे खाया. इस दौरान समर्थकों की भीड़ भी उनके आसपास जुट गई. पीएम मोदी इन स्थानीय नागरिकों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ झालमुरी को बांटा भी. 

जनसभा में बोले मोदी- आज बंगाल में उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा

पीएम मोदी रविवार को झारग्राम में विजय संकल्प सभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल का यह चुनाव, इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है. बंगाल की पहचान बचाने के लिए है. आज बंगाल पर उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है. उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है. टीएमसी घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है.

मोदी ने कहा कि ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों का मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर-तरीकों की रक्षा करेगी. उस घुसपैठिया सरकार के लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए भाई-बहन ही घुसपैठियों के दुश्मन होंगे. इसलिए बंगाल का हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र इस बार ठान चुका है, संकल्प ले चुका है.

यह भी पढ़ें: 'आदिवासी विरोधी हैं ममता, घुसपैठ के जरिए बदल रही बंगाल की संस्कृति', PM मोदी ने TMC पर लगाए गंभीर आरोप

Published at : 19 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI West Bengal Assembly Election 2026
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