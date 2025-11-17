कर्व्ड स्क्रीन वाला फोन खरीदने से पहले जान लें इसके फायदे-नुकसान, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा
कर्व स्क्रीन वाले फोन की एक समय खूब धूम मची थी. अब भी कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है.
स्मार्टफोन में जब पहली बार कर्व्ड डिस्प्ले मिले थे तो इनकी धूम मच गई थी. स्लीक लुक वाले इन डिस्पले को फ्यूचरिस्टिक माना गया, लेकिन जल्दी ही इनका ट्रेंड चला गया. कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा एस्थेटिक होते हैं और इनमें बड़ा व्यूइंग एरिया मिलता है, लेकिन अब इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है. ऐसे में अगर आप कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन लेने की योजना बना रहे हैं तो इसके फायदे-नुकसान जान लेना जरूरी है.
क्या होता है कर्व्ड डिस्प्ले?
जैसा नाम से ही जाहिर है, कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन में ऐसी स्क्रीन होती है, जो किनारों के पास से मुड़ी या कर्व होती है. इससे डायनामिक और इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है. ऐसे फोन में अधिकतर OLED टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो स्क्रीन को पतला रखते हुए फ्लेक्सिबल बनाती है. पहले केवल फ्लैगशिप डिवाइस में ऐसे डिस्प्ले मिलते थे, लेकिन अब किफायती मॉडल में भी यह ऐसे डिस्प्ले मिलने लगे हैं.
कर्व्ड डिस्प्ले के फायदे
- कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं और कई यूजर्स को खूब पसंद आते हैं. यह डिस्प्ले फोन को एक प्रीमियम टच देते हुए इसके ओवरऑल लुक को बढ़ा देता है.
- कर्व्ड डिस्प्ले डिस्प्ले वाले फोन में ज्यादा व्यूंइंग एरिया मिल जाता है. इस कारण इन पर वीडियो देखने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने का अलग मजा होता है.
- यह डिस्प्ले एडिशन फीचर्स देने में भी मदद करता है. कई कंपनियां कर्व को साइड नोटिफिकेशन और शॉर्टकट आदि दिखाने के लिए यूज करती है. कई फोन में इस पर म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं.
- कर्व होने के कारण यूजर को फोन पर बेहतर ग्रिप मिल पाती है. इससे फोन के हाथ स फिसलने का खतरा कम हो जाता है.
ये नुकसान भी हैं
- कर्व स्क्रीन को डैमेज का ज्यादा खतरा होता है. अगर फोन हाथ से फिसलकर गिर जाता है तो स्क्रीन टूटने का डर रहता है.
- कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन पर एक्सीडेंटल टच ज्यादा होते हैं. यानी आप स्क्रीन को टच नहीं करना चाहते, लेकिन एज पर हाथ लगने से कोई ऐप खुल जाती है या कोई और एक्शन ट्रिगर हो जाता है.
- स्क्रीन प्रोटेक्टर से कर्व्ड स्क्रीन को प्रोटेक्श देना मुश्किल होता है. इसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर कर्व स्क्रीन के लिए नहीं बने होते हैं. ऐसे में स्क्रीन पर कुछ जगह बच जाती है, जिससे डैमेज का खतरा रहता है.
