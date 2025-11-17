हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकर्व्ड स्क्रीन वाला फोन खरीदने से पहले जान लें इसके फायदे-नुकसान, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा

कर्व्ड स्क्रीन वाला फोन खरीदने से पहले जान लें इसके फायदे-नुकसान, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा

कर्व स्क्रीन वाले फोन की एक समय खूब धूम मची थी. अब भी कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 01:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन में जब पहली बार कर्व्ड डिस्प्ले मिले थे तो इनकी धूम मच गई थी. स्लीक लुक वाले इन डिस्पले को फ्यूचरिस्टिक माना गया, लेकिन जल्दी ही इनका ट्रेंड चला गया. कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा एस्थेटिक होते हैं और इनमें बड़ा व्यूइंग एरिया मिलता है, लेकिन अब इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है. ऐसे में अगर आप कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन लेने की योजना बना रहे हैं तो इसके फायदे-नुकसान जान लेना जरूरी है. 

क्या होता है कर्व्ड डिस्प्ले?

जैसा नाम से ही जाहिर है, कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन में ऐसी स्क्रीन होती है, जो किनारों के पास से मुड़ी या कर्व होती है. इससे डायनामिक और इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है. ऐसे फोन में अधिकतर OLED टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो स्क्रीन को पतला रखते हुए फ्लेक्सिबल बनाती है. पहले केवल फ्लैगशिप डिवाइस में ऐसे डिस्प्ले मिलते थे, लेकिन अब किफायती मॉडल में भी यह ऐसे डिस्प्ले मिलने लगे हैं.

कर्व्ड डिस्प्ले के फायदे

  • कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं और कई यूजर्स को खूब पसंद आते हैं. यह डिस्प्ले फोन को एक प्रीमियम टच देते हुए इसके ओवरऑल लुक को बढ़ा देता है.
  • कर्व्ड डिस्प्ले डिस्प्ले वाले फोन में ज्यादा व्यूंइंग एरिया मिल जाता है. इस कारण इन पर वीडियो देखने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने का अलग मजा होता है. 
  • यह डिस्प्ले एडिशन फीचर्स देने में भी मदद करता है. कई कंपनियां कर्व को साइड नोटिफिकेशन और शॉर्टकट आदि दिखाने के लिए यूज करती है. कई फोन में इस पर म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं. 
  • कर्व होने के कारण यूजर को फोन पर बेहतर ग्रिप मिल पाती है. इससे फोन के हाथ स फिसलने का खतरा कम हो जाता है.

ये नुकसान भी हैं

  • कर्व स्क्रीन को डैमेज का ज्यादा खतरा होता है. अगर फोन हाथ से फिसलकर गिर जाता है तो स्क्रीन टूटने का डर रहता है. 
  • कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन पर एक्सीडेंटल टच ज्यादा होते हैं. यानी आप स्क्रीन को टच नहीं करना चाहते, लेकिन एज पर हाथ लगने से कोई ऐप खुल जाती है या कोई और एक्शन ट्रिगर हो जाता है.
  • स्क्रीन प्रोटेक्टर से कर्व्ड स्क्रीन को प्रोटेक्श देना मुश्किल होता है. इसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर कर्व स्क्रीन के लिए नहीं बने होते हैं. ऐसे में स्क्रीन पर कुछ जगह बच जाती है, जिससे डैमेज का खतरा रहता है.

एक साथ लॉन्च नहीं होंगे नई सीरीज के सारे आईफोन, ऐप्पल की प्लानिंग जानकर सैमसंग और गूगल को आ जाएगा पसीना

Published at : 17 Nov 2025 01:42 PM (IST)
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
