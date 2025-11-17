Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अमेरिकी टेक कंपनी ऐप्पल आईफोन का लॉन्च शेड्यूल बदलने जा रही है. अगले साल से नई सीरीज के सभी आईफोन एक साथ लॉन्च नहीं किए जाएंगे. पिछले कुछ समय से इसे लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही थीं. अब ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन ने बताया है कि ऐप्पल हर साल दो अलग-अलग इवेंट में अपने नए आईफोन लॉन्च करेगी. इससे ऐप्पल को गूगल और सैमसंग को बेहतर तरीके से टक्कर देने में मदद मिलेगी.

आईफोन 18 सीरीज कब लॉन्च होगी?

ऐप्पल हर साल की तरह सितंबर में नए आईफोन को लॉन्च करना जारी रखेगी. हालांकि, सारे नए आईफोन उस समय लॉन्च नहीं किए जाएंगे. अगले साल सितंबर में आईफोन 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स और फोल्डेबल आईफोन को लॉन्च किया जाएगा, जबकि सीरीज के स्टैंडर्ड आईफोन 18 और इसके किफायती वर्जन आईफोन 18e को 2027 की शुरुआत में लॉन्च करने की प्लानिंग है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस दौरान आईफोन एयर 2 को भी लॉन्च किया जा सकता है, जबकि कई रिपोर्ट्स में इस आईफोन को बंद करने का दावा किया जा रहा है.

सैमसंग और गूगल को मिलेगी टक्कर

अभी तक ऐप्पल एक बार में ही नई सीरीज के आईफोन लॉन्च कर देती थी. इससे बाकी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स हाईलाइट करने का पर्याप्त मौका मिल जाता था. अब साल की शुरुआत में नए आईफोन लॉन्च कर ऐप्पल सैमसंग की गैलेक्सी लाइनअप को बेहतर टक्कर दे पाएगी, जो लगभग जनवरी-फरवरी में लॉन्च होती है. दूसरी तरफ सितंबर में लॉन्च होने वाले प्रो मॉडल्स गूगल और सैमसंग के फोल्डेबल और पिक्सल डिवाइस का मुकाबला कर पाएंगे.

फैसले से ऐप्पल को एक साथ कई फायदे

इस फैसले से ऐप्पल को एक साथ कई फायदे हो रहे हैं. सैमसंग और गूगल का बेहतर मुकाबला करने के अलावा इस कदम से ऐप्पल की सप्लाई चैन पर दबाव कम होगा. साथ ही कंपनी अब अपने किफायती मॉडल को साल में दो बार की जगह एक ही इवेंट में लॉन्च कर पाएगी.

