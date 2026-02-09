हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नया फोन खरीदने से पहले दिमाग में रखें ये बातें, भूल गए तो बेकार जा सकते हैं आपके पैसे

नया फोन खरीदने से पहले दिमाग में रखें ये बातें, भूल गए तो बेकार जा सकते हैं आपके पैसे

नया फोन खरीदते समय बजट और फीचर समेत कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपके पैसे बेकार जा सकते हैं और आपको फोन चलाने में भी मजा नहीं आएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Feb 2026 01:35 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

आजकल स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं और अब लोग पहले की तुलना में फोन को ज्यादा लंबा यूज कर रहे हैं. इसलिए नया फोन खरीदते समय बजट से लेकर फीचर्स आदि का ध्यान रखना जरूरी है. इनके बिना आप पैसे भी खर्च कर देंगे और आपको जरूरत के हिसाब से फोन भी नहीं मिलेगा. आज हम आपको ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें फोन खरीदते समय दिमाग में रखना जरूरी है. 

सबसे पहले देखें बजट

अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले बजट डिसाइड कर लें. इसे आपके ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे और आपको बाजार में मौजूद सारे मॉडल्स देखने की जरूरत नहीं रहेगी. बाजार में एंट्री लेवल से लेकर सुपर प्रीमियम रेंज तक सारे मोबाइल मिल जाएंगे. इसलिए सबसे पहले बजट डिसाइड करें.

जरूरी फीचर्स

बजट फिक्स करने के बाद अपने लिए जरूरी फीचर्स की लिस्ट बनाएं. अगर आपको फोटोग्राफी के लिए फोन लेना है तो आप फोक्स्ड फोन सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप कॉलिंग और टेक्स्टिंग ज्यादा करते हैं तो ऐसा फोन आपके काम आएगा, जिसकी बैटरी लंबी चलें. वहीं अगर आपको गेमिंग फोन लेना है तो दमदार बैटरी के साथ-साथ कूलिंग चैंबर और हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी.

ड्यूरैबिलिटी है जरूरी

फोन खरीदते समय केवल फीचर्स और लुक के अलावा बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरैबिलिटी को भी देखें. अगर आप महंगा फोन खरीद रहे हैं तो इसका ड्यूरैबल होना बहुत जरूरी है. सस्ते फोन को रिपेयर करवाना सस्ता पड़ेगा, लेकिन महंगे फोन की रिपेयरिंग आपको झटका दे सकती है. इसके लिए आप फोन की IP रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन आदि देख सकते हैं. इसके अलावा यह भी देखें कि कोई कंपनी कितने सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपग्रेड का वादा कर रही है.

कहां मिल रही है बेस्ट डील?

आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर लगातार एक के बाद एक डील आती रहती है. अगर आप किसी त्योहार के आसपास फोन खरीदना चाहते हैं तो इस बात के चांस ज्यादा हैं कि आपको अच्छी डील मिल जाए. आप अलग-अलग ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर डील चेक कर सकते हैं. इनमें से जहां सबसे अच्छी डील मिले, वहीं से फोन खरीदें. इस तरह आप पसंद का फोन खरीदने के साथ-साथ पैसे भी बचा पाएंगे. 

क्या ब्लूटूथ और वाई-फाई ऑन रखने से जल्दी डिस्चार्ज होती है फोन की बैटरी? जान लें सच

Published at : 09 Feb 2026 01:34 PM (IST)
Smartphone Tips TECH NEWS Phone Buying Guide
विश्व
World Largest Army: इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
इन देशों के पास है दुनिया की सबसे बड़ी सेना, लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका-रूस भी पीछे, जानें नंबर वन कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
इंडिया
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
'ये अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है, 1200 लोग पढ़ेंगे कुरान और फिर...', बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बोले हुमायूं कबीर
क्रिकेट
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
ये हैं दुनिया के 8 धुरंधर गेंदबाज जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लिया है हैट्रिक
FII Selling के बीच 3 Stocks में Heavy Buying — Feb 2026 Market Volatility Explained | Paisa Live
Senior Living Homes बना Real Estate का Smartest Investment Option | Paisa Live
Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
फोटो गैलरी

