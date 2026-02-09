नया फोन खरीदने से पहले दिमाग में रखें ये बातें, भूल गए तो बेकार जा सकते हैं आपके पैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं और अब लोग पहले की तुलना में फोन को ज्यादा लंबा यूज कर रहे हैं. इसलिए नया फोन खरीदते समय बजट से लेकर फीचर्स आदि का ध्यान रखना जरूरी है. इनके बिना आप पैसे भी खर्च कर देंगे और आपको जरूरत के हिसाब से फोन भी नहीं मिलेगा. आज हम आपको ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें फोन खरीदते समय दिमाग में रखना जरूरी है.

सबसे पहले देखें बजट

अगर आप फोन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले बजट डिसाइड कर लें. इसे आपके ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे और आपको बाजार में मौजूद सारे मॉडल्स देखने की जरूरत नहीं रहेगी. बाजार में एंट्री लेवल से लेकर सुपर प्रीमियम रेंज तक सारे मोबाइल मिल जाएंगे. इसलिए सबसे पहले बजट डिसाइड करें.

जरूरी फीचर्स

बजट फिक्स करने के बाद अपने लिए जरूरी फीचर्स की लिस्ट बनाएं. अगर आपको फोटोग्राफी के लिए फोन लेना है तो आप फोक्स्ड फोन सेलेक्ट कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप कॉलिंग और टेक्स्टिंग ज्यादा करते हैं तो ऐसा फोन आपके काम आएगा, जिसकी बैटरी लंबी चलें. वहीं अगर आपको गेमिंग फोन लेना है तो दमदार बैटरी के साथ-साथ कूलिंग चैंबर और हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी.

ड्यूरैबिलिटी है जरूरी

फोन खरीदते समय केवल फीचर्स और लुक के अलावा बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरैबिलिटी को भी देखें. अगर आप महंगा फोन खरीद रहे हैं तो इसका ड्यूरैबल होना बहुत जरूरी है. सस्ते फोन को रिपेयर करवाना सस्ता पड़ेगा, लेकिन महंगे फोन की रिपेयरिंग आपको झटका दे सकती है. इसके लिए आप फोन की IP रेटिंग और मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन आदि देख सकते हैं. इसके अलावा यह भी देखें कि कोई कंपनी कितने सालों तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपग्रेड का वादा कर रही है.

कहां मिल रही है बेस्ट डील?

आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर लगातार एक के बाद एक डील आती रहती है. अगर आप किसी त्योहार के आसपास फोन खरीदना चाहते हैं तो इस बात के चांस ज्यादा हैं कि आपको अच्छी डील मिल जाए. आप अलग-अलग ऑफलाइन स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर डील चेक कर सकते हैं. इनमें से जहां सबसे अच्छी डील मिले, वहीं से फोन खरीदें. इस तरह आप पसंद का फोन खरीदने के साथ-साथ पैसे भी बचा पाएंगे.

