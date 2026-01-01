केवल फोल्डेबल आईफोन ही नहीं, 2026 में दुनिया को है इन प्रोडक्ट्स का भी इंतजार, देखें लिस्ट
2026 में लोगों को केवल ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का ही इंतजार नहीं है. गूगल भी अपने एंड्रॉयड XR ग्लासेस इस साल लॉन्च करेगी तो मोटोरोला भी अपना पहला बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन लाने को तैयार है.
ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन को लेकर खूब चर्चा हो रही है. इसे 2026 की दूसरी छमाही में लॉन्च किया जाएगा और माना जा रहा है कि यह फोल्डेबल फोन सेगमेंट को हिलाकर रख देगा. इसके साथ कई और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इनमें सैमसंग का ट्रिपल फोल्ड फोन भी शामिल है तो मोटोरोला भी नए फोल्डेबल फोन की झलक दिखाकर लोगों को उत्सुकता बढ़ा चुकी है. इसके अलावा गूगल के XR ग्लासेस भी दस्तक देने को तैयार हैं.
इन प्रोडक्ट्स का है इंतजार
फोल्डेबल आईफोन- ऐप्पल सितंबर में इस आईफोन को लॉन्च करेगी. लीक्स के मुताबिक, इसमें 7.8 इंच का मेन और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. ऐप्पल इसे क्रीज-फ्री डिस्प्ले के साथ लाने की तैयारी कर रही है. इसकी शुरुआती कीमत 2 लाख से अधिक रहने की उम्मीद है.
गूगल के एंड्रॉयड XR ग्लासेस- गूगल ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि वह 2026 में एंड्रॉयड XR ग्लासेस को लॉन्च करेगी. इन ग्लासेस में इन-लेंस microLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें यूजर फोन जैसे विजुअल्स देख पाएंगे. डेमो के दौरान गूगल ने दिखाया था कि यह म्यूजिक प्लेबैक, वीडियो कॉल्स, नेविगेशन और इमेज जनरेशन जैसे कैपेबिलिटीज और जेमिनी से लैस होकर आएगा.
सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड- सैमसंग अपने पहले ट्राईफोल्ड फोन को दक्षिण कोरिया में लॉन्च कर चुकी है और जल्द ही इसे अमेरिका समेत दूसरे देशों में उतारा जा सकता है. पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इस फोन में 10 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिस पर एक साथ तीन ऐप्स काम कर सकती हैं. इसमें 5,600mAh की दमदार बैटरी दी गई है.
मोटोरोला का पहला बुक स्टाइल फोल्डेबल
फोल्डेबल टेक्नोलॉजी मोटोरोला के लिए नई नहीं है और वह Motorola Razr Ultra जैसा फ्लिप फोन मार्केट में उतार चुकी है. अब कंपनी बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी कर रही है. मोटोरोला अगले कुछ दिनों में अपने पहले बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन को पेश कर सकती है, जो सैमसंग जेड फोल्ड 7 को कड़ी टक्कर दे सकता है.
