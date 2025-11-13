Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान के प्रमुख डेली इंग्लिश न्यूज पेपर Dawn को अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. अखबार पर अपनी खबरें लिखवाने और एडिट करवाने के लिए ChatGPT जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है. यह विवाद तब सामने आया, जब 12 नवंबर को अखबार में छपी कारों की बिक्री से संबंधित खबर में AI-जनरेटेड प्रॉम्प्ट छपा हुआ था. लोग इस खबर की क्लिपिंग को सोशल मीडिया पर शेयर कर अखबार का मजाक उड़ा रहे हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, 12 नवंबर को अखबार में अक्टूबर में कारों की बिक्री बढ़ने से संबंधित एक खबर छपी थी. इसकी आखिरी लाइन में AI प्रॉम्प्ट छपा हुआ था, जिसमें लिखा था कि अगर आप चाहें तो मैं इसका एक फ्रंट-पेज स्टाइल वर्जन भी तैयार कर सकता हूं, जिसमें पंची वन लाइन स्टेट्स और बोल्ड इंफोग्राफिक-रेडी लेआउट होगा, जिससे पाठकों पर ज्यादा असर पड़ेगा. क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं. आमतौर पर एआई चैटबॉट ही किसी कन्वर्सेशन के दौरान ऐसे प्रॉम्प्ट देते हैं.

Chat GPT can help design pages, give snappy headlines and also eat up jobs of the desk hands who use it.



This is from Pak newspaper Dawn. pic.twitter.com/nNfzGHbxfG — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) November 12, 2025

सोशल मीडिया पर लोग उड़ा रहे मजाक

इस खबर की क्लिपिंग सामने आने के बाद से ही लोग अखबार का मजाक उड़ा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि दूसरों को मीडिया एथिक्स पर ज्ञान देने वाला अखबार खुद AI-जनरेटेड खबरें छाप रहा है. अब मुखौटा उतर गया है और दोगलापन दिख रहा है. एक दूसरे यूजर ने लिखा कि खबर छापने वाले के पास एक ही काम था. अब वह दूसरी नौकरी देख रहा होगा.

अखबार ने मांगी माफी

सोशल मीडिया पर हो रही फजीहत के बाद Dawn ने इस गलती के लिए माफी मांगी है. नियमों के उल्लंघन की बात स्वीकारते हुए अखबार ने लिखा कि आज AI से एडिट हुई खबर छपी है, जो हमारी एआई पॉलिसी का उल्लंघन है. इस मामले की जांच की जा रही है.

