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OTG Vs Air Fryer Vs Microwave: आजकल मॉडर्न किचन में OTG, Air Fryer और Microwave जैसे डिवाइस तेजी से फेमश हो रहे हैं. ये न सिर्फ खाना बनाने को आसान बनाते हैं बल्कि समय भी बचाते हैं. लेकिन जब बात बिजली की खपत और सही इनवेस्टमेंट की आती है तो कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन-सा डिवाइस सबसे कम बिजली खर्च करता है और किसे खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

कितना होता है तीनों का पावर कंजम्प्शन?

हर डिवाइस की बिजली खपत उसकी वॉट क्षमता पर निर्भर करती है. OTG (Oven Toaster Grill) आमतौर पर 1200W से 2000W तक बिजली का इस्तेमाल करता है. Air Fryer की पावर रेंज 1200W से 1800W के बीच होती है. वहीं, Microwave Oven आमतौर पर 800W से 1500W तक बिजली खपत करता है.

अगर इन तीनों को लगातार 24 घंटे तक चलाया जाए तो OTG सबसे ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है क्योंकि इसकी हीटिंग एलिमेंट लंबे समय तक लगातार काम करते हैं.

24 घंटे चलाने पर किसका बिजली बिल बढ़ेगा ज्यादा?

मान लीजिए किसी OTG की क्षमता 2000W है. ऐसे में 24 घंटे लगातार चलने पर यह करीब 48 यूनिट बिजली खर्च कर सकता है. वहीं 1500W का Air Fryer लगभग 36 यूनिट और 1200W का Microwave करीब 28 से 30 यूनिट बिजली खर्च करेगा.

हालांकि असली इस्तेमाल में लोग इन डिवाइसों को कुछ मिनटों या घंटों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर उतना बड़ा नहीं दिखता लेकिन लंबे समय में बिजली की बचत मायने रखती है.

खाना बनाने में कौन है सबसे तेज?

स्पीड की बात करें तो Microwave सबसे आगे माना जाता है. यह कुछ ही मिनटों में खाना गर्म या तैयार कर सकता है.

Air Fryer भी तेज है और कम तेल में कुरकुरा खाना बनाने के लिए मशहूर हो चुका है. दूसरी तरफ OTG को प्रीहीटिंग और कुकिंग में ज्यादा समय लगता है.

खरीदने में किसका फायदा ज्यादा?

अगर आपका मुख्य उद्देश्य खाना गर्म करना, डिफ्रॉस्ट करना और जल्दी कुकिंग करना है तो Microwave आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं और कम तेल में स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज या रोस्टेड फूड बनाना चाहते हैं तो Air Fryer आपके लिए सही रहेगा. वहीं केक, कुकीज, पिज्जा और बेकिंग का शौक रखने वालों के लिए OTG सबसे बेहतरीन डिवाइस साबित हो सकता है.

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