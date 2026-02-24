हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर

लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर

एआई हार्डवेयर के मामले में बड़ा नाम बन चुकी Nvidia अब कंज्यूमर पीसी मार्केट में कमबैक करेगी. कंपनी अपने प्रोसेसर के साथ इसी साल अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Nvidia एक बार फिर से लैपटॉप के साथ कंज्यूमर पीसी मार्केट में वापसी के लिए तैयार दिख रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसी साल अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर सकती है और इसमें खुद का प्रोसेसर यूज किया जाएगा. बता दें कि ग्राफिक्स चिप और एआई डेटा सेंटर हार्डवेयर में Nvidia एक बड़ा नाम है और यह एआई बूम का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में शामिल है. आइए जानते हैं कि कंपनी के लैपटॉप में क्या खास होगा.

लैपटॉप के लिए खास प्रोसेसर बना रही है कंपनी

Nvidia अपने लैपटॉप के लिए Arm-based system-on-a-chip प्रोसेसर बना रही है. इस नए प्रोसेसर में CPU, GPU और एआई एक्सलरेशन एक ही यूनिट में होगा. इसकी मदद से कंपनी हल्के और पावर एफिशिएंट लैपटॉप बना पाएगी, जो लंबी बैटरी लाइफ के साथ जबरदस्त एआई परफॉर्मेंस देंगे. इस प्रोसेसर के साथ कंपनी ऐप्पल के मैकबुक को टक्कर देना चाहती है, एनर्जी-एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. Nvidia के इस प्रोसेसर को लेनोवो और डेल के भी यूज करने की जानकारी मिल रही है.

Nvidia के लिए इस प्लानिंग के क्या मायने?

पिछले कुछ समय से Nvidia एआई सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, लेकिन कंज्यूमर कंप्यूटर मार्केट से यह गायब-सी होती जा रही है. अब नए लैपटॉप और प्रोसेसर लाकर कंपनी खुद को Intel, AMD और क्वालकॉम के मुकाबले में भी खड़ा करना चाहती है. माना जा रहा है कि कंपनी की एंट्री से विंडोज पीसी मार्केट को नई ताकत मिल सकती है.

ग्राहकों को इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए?

ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि Nvidia के लैपटॉप पतले डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ और शानदार एआई फीचर्स के साथ आएंगे. ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज के मामले में कंपनी पहले ही खुद को साबित कर चुकी है और अब ऐप्पल की तरह यूनिफाईड मेमोरी आर्किटेक्चर लाकर कंपनी लैपटॉप सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का पहला लैपटॉप इसी साल के आखिर तक लॉन्च और अगले साल तक बड़े स्तर पर अवेलेबल हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-

Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां

Published at : 24 Feb 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Laptop TECH NEWS NVIDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर
लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?
WhatsApp का बड़ा धमाका! अब मैसेज होंगे ऑटो-शेड्यूल और स्पॉइलर फीचर से छिपेगा सीक्रेट कंटेंट, iOS यूजर्स के लिए क्या बदलने वाला है?
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां
Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां
टेक्नोलॉजी
iPhone 17 Pro Max के मुकाबले इन मामलों में आगे होगा Galaxy S26 Ultra, ऐप्पल के पास नहीं है इन फीचर्स का जवाब
iPhone 17 Pro Max के मुकाबले इन मामलों में आगे होगा Galaxy S26 Ultra, ऐप्पल के पास नहीं है इन फीचर्स का जवाब
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: Chatra में हवा में आग का गोला कैसे बनी एयर एंबुलेंस? | Breaking | ABP News
Cabinet Meeting: PM Modi की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक | Breaking | ABP News
Jharkhand Plane Crash: Chatra में एयर एंबुलेंस क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत | Breaking
Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
बारिश संग गिरेगी बिजली, 12 राज्यों के लिए 'आफत' वाला अलर्ट, दिल्ली-यूपी और बिहार में बरसेंगे बादल? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
लखनऊ में बेटे ने की पिता की गोली मारकर हत्या, शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया, मचा हड़कंप
स्पोर्ट्स
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 32: एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना हुआ सनी देओल की फिल्म को प्रॉफिट?
एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही 'बॉर्डर 2', जानें- 32 दिनों में कितना कमाया मुनाफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
UP में होली से पहले गर्मी ने दिखाए तेवर, वाराणसी-प्रयागराज में 30 डिग्री के पार पहुंचा पारा
हेल्थ
How Dialysis Machine Works: कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
कैसे काम करती है डायलिसिस मशीन, यह कैसे करती है किडनी की मदद?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
फूड
How to Remove Wax from Apples: सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
सिर्फ पानी से धोकर न खाएं सेब, जानें उसके ऊपर लगी वैक्स साफ करने का तरीका
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget