लैपटॉप सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री को तैयार Nvidia, इसी साल लॉन्च करेगी पहला डिवाइस, ऐप्पल को टक्कर देने पर नजर
एआई हार्डवेयर के मामले में बड़ा नाम बन चुकी Nvidia अब कंज्यूमर पीसी मार्केट में कमबैक करेगी. कंपनी अपने प्रोसेसर के साथ इसी साल अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर सकती है.
Nvidia एक बार फिर से लैपटॉप के साथ कंज्यूमर पीसी मार्केट में वापसी के लिए तैयार दिख रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इसी साल अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर सकती है और इसमें खुद का प्रोसेसर यूज किया जाएगा. बता दें कि ग्राफिक्स चिप और एआई डेटा सेंटर हार्डवेयर में Nvidia एक बड़ा नाम है और यह एआई बूम का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली कंपनियों में शामिल है. आइए जानते हैं कि कंपनी के लैपटॉप में क्या खास होगा.
लैपटॉप के लिए खास प्रोसेसर बना रही है कंपनी
Nvidia अपने लैपटॉप के लिए Arm-based system-on-a-chip प्रोसेसर बना रही है. इस नए प्रोसेसर में CPU, GPU और एआई एक्सलरेशन एक ही यूनिट में होगा. इसकी मदद से कंपनी हल्के और पावर एफिशिएंट लैपटॉप बना पाएगी, जो लंबी बैटरी लाइफ के साथ जबरदस्त एआई परफॉर्मेंस देंगे. इस प्रोसेसर के साथ कंपनी ऐप्पल के मैकबुक को टक्कर देना चाहती है, एनर्जी-एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. Nvidia के इस प्रोसेसर को लेनोवो और डेल के भी यूज करने की जानकारी मिल रही है.
Nvidia के लिए इस प्लानिंग के क्या मायने?
पिछले कुछ समय से Nvidia एआई सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन गई है, लेकिन कंज्यूमर कंप्यूटर मार्केट से यह गायब-सी होती जा रही है. अब नए लैपटॉप और प्रोसेसर लाकर कंपनी खुद को Intel, AMD और क्वालकॉम के मुकाबले में भी खड़ा करना चाहती है. माना जा रहा है कि कंपनी की एंट्री से विंडोज पीसी मार्केट को नई ताकत मिल सकती है.
ग्राहकों को इससे क्या उम्मीद करनी चाहिए?
ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि Nvidia के लैपटॉप पतले डिजाइन, लंबी बैटरी लाइफ और शानदार एआई फीचर्स के साथ आएंगे. ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज के मामले में कंपनी पहले ही खुद को साबित कर चुकी है और अब ऐप्पल की तरह यूनिफाईड मेमोरी आर्किटेक्चर लाकर कंपनी लैपटॉप सेगमेंट में अपनी जगह मजबूत कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का पहला लैपटॉप इसी साल के आखिर तक लॉन्च और अगले साल तक बड़े स्तर पर अवेलेबल हो जाएगा.
ये भी पढ़ें-
Galaxy S26 Ultra के इस फीचर की होने लगी वाह-वाह, कॉपी होना पक्का है, तैयारी में जुटीं चाइनीज कंपनियां
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL