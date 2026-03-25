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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब आपका कंप्यूटर खुद करेगा काम! Claude AI ने मचाया तहलका, बिना छुए पूरे होंगे आपके टास्क

अब आपका कंप्यूटर खुद करेगा काम! Claude AI ने मचाया तहलका, बिना छुए पूरे होंगे आपके टास्क

Claude AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही Anthropic ने अपने AI चैटबॉट Claude के लिए एक नया और बेहद दिलचस्प फीचर पेश किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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Claude AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही Anthropic ने अपने AI चैटबॉट Claude के लिए एक नया और बेहद दिलचस्प फीचर पेश किया है. इस फीचर की मदद से अब Claude न सिर्फ आपसे बात करेगा बल्कि आपके कंप्यूटर को खुद कंट्रोल करके आपके काम भी पूरा कर सकेगा.

Claude अब खुद संभालेगा आपका कंप्यूटर

कंपनी के मुताबिक, यह नया फीचर Computer Use क्षमता का हिस्सा है, जो Claude को यूजर के पीसी पर सीधे काम करने की ताकत देता है. यानी अब आपको हर छोटी-बड़ी चीज खुद करने की जरूरत नहीं होगी Claude आपके लिए ऐप खोल सकता है ब्राउजर चला सकता है और कई डिजिटल काम खुद ही पूरा कर सकता है. फिलहाल इसे रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया गया है जिसे Claude Code और Claude Cowork जैसे टूल्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे काम करता है यह नया AI फीचर?

यह फीचर एक खास तरह की “एजेंटिक AI” तकनीक पर आधारित है. इसका मतलब है कि AI सिर्फ निर्देश मानने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद निर्णय लेकर काम भी कर सकता है.

Claude इस दौरान वर्चुअल कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान कंप्यूटर चलाता है. साथ ही, यह स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट को स्क्रीनशॉट के जरिए समझ सकता है और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई करता है.

कौन-कौन से काम कर सकता है Claude?

इस नई क्षमता के जरिए Claude कई तरह के काम आसानी से कर सकता है. जैसे ऐप खोलना, वेबसाइट्स पर नेविगेट करना, स्प्रेडशीट्स और डॉक्यूमेंट्स पर काम करना आदि. अगर किसी काम के लिए पहले से कनेक्टेड ऐप्स जैसे Slack या कैलेंडर मौजूद हैं तो Claude उन्हीं का इस्तेमाल करेगा. लेकिन अगर जरूरत पड़े तो यह आपकी अनुमति लेकर पुराने (legacy) ऐप्स भी खोल सकता है और उनमें काम कर सकता है.

अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है यह तकनीक

हालांकि यह फीचर काफी एडवांस है, लेकिन अभी शुरुआती चरण में है. कंपनी के विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल इसकी स्पीड इंसानों से थोड़ी कम हो सकती है. लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार किया जाएगा और इसकी क्षमता और रफ्तार दोनों बढ़ेंगी.

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Published at : 25 Mar 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Claude AI Anthropic AI
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