अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकेंगे WhatsApp स्टेटस, जानें क्या है तरीका

WhatsApp यूजर्स को नियमित तौर पर नए फीचर्स मिलते रहते हैं. इसी कड़ी में अब आईफोन यूजर्स के लिए एक नया फीचर आने वाला है, जिसके बाद वो WhatsApp स्टेटस को सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकेंगे. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह फीचर पहले से मौजूद है और अब इसे आईफोन के लिए भी रोलआउट किया जा रहा है. आईफोन के लिए व्हाट्सऐप बीटा वर्जन में इस फीचर को देखा गया है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा.

स्टेटस फीचर को किया जा रहा रीडिजाइन

व्हाट्सऐप स्टेटस फीचर को इन दिनों नया रूप दिया जा रहा है. नए डिजाइन को चरणबद्ध तरीके से रोल आउट किया जा रहा है और कई आईफोन यूजर्स के लिए यह अवेलेबल हो गया है. इसके साथ ही अब व्हाट्सऐप स्टेटस पर नया क्विक शेयर शॉर्टकट भी आ गया है, जो स्टेटस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करना आसान बना रहा है. हालांकि, इसके लिए पूरे कंट्रोल यूजर के पास रहेंगे. अगर कोई यूजर स्टेटस को सिर्फ व्हाट्सऐप तक सीमित रखना चाहता है तो उसे यह भी ऑप्शन दिया जा रहा है. यह फीचर इंस्टाग्राम स्टोरीज से प्रेरित है. इसके अलावा स्टेटस पर अब व्यू काउंट नीचे की जगह स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दिखेगा.

स्टेटस शेयर करने के लिए करना होगा यह काम

व्हाट्सऐप स्टेटस को सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए यूजर को एक काम करना होगा. इसके लिए उन्हें अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को मेटा अकाउंट सेंटर से कनेक्ट करना होगा. इसके बाद एक टैप से क्रॉस-प्लेटफॉर्म शेयरिंग आसान हो जाएगी.

व्हाट्सऐप पर रिजर्व कर सकेंगे यूजरनेम

व्हाट्सऐप पर रजिस्टर करने के लिए अभी मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. ऐसे में कई बार मोबाइल नंबर उन लोगों तक भी पहुंच जाता है, जिन्हें आप नहीं जानते. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब व्हाट्सऐप में इंस्टाग्राम की तरह हैंडल का ऑप्शन मिलने वाला है. यह फीचर रोलआउट करने से पहले कंपनी लोगों को अपना यूजरनेम रिजर्व करने का ऑप्शन दे रही है. यह फीचर पूरी तरह रोल आउट होने के बाद व्हाट्सऐप पर नंबर की जगह यूजरनेम नजर आएगा.

ये भी पढ़ें-

Xiaomi 17T सीरीज में आएंगे दो तगड़े स्मार्टफोन, फीचर्स हो गए लीक, अगले साल लॉन्चिंग