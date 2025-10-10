Apple ने पिछले महीने आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद iOS 26 अपडेट को रिलीज किया था. यह डिजाइन के मामले में पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी अपडेट है. इसमें ऐप्पल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन दिया है, जिससे आइकन्स, टूल बार, मेनू और दूसरे एलिमेंट को ट्रांसलुसेंट लुक मिला है. हालांकि, दिक्कत यह है कि यह डिजाइन सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है. आप इसे बंद नहीं कर सकते, लेकिन हां, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट जरूर कर सकते हैं. आइए इस एडजस्ट करने का तरीका जानते हैं.

कैसे करें एडजस्ट?

आईफोन पर आसान तरीके से इस डिजाइन की ट्रांसपेरेंसी को कम किया जा सकता है. इसके लिए आईफो की सेटिंग में जाकर एक्सेसबिलिटी पर टैप करें. इसमें डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज का ऑप्शन होगा. इस पर टैप करने बाद रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी के टॉगल को ऑन कर दें. ऐसा करते ही आईफोन पर दिख रहा ट्रांसलुसेंट लुक बदल जाएगा. अगर आप आईपैड यूजर हैं तो भी इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं. वहीं, अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो भी आसान तरीके से ट्रांसपेरेंसी को कम किया जा सकता है. इसके लिए सिस्टम सेटिंग में जाकर एक्सेसबिलिटी पर जाएं. यहां दिख रहे डिस्प्ले ऑप्शन पर टैप करें और रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी के स्विच को ऑन कर दें. अब आपको मैकबुक की स्क्रीन पहले से कम ट्रांसपेरेंट नजर आएगी.

डार्क मोड भी आएगा काम

ट्रांसपेरेंसी कम करने के अलावा एक और तरीके से भी लिक्विड ग्लास डिजाइन को बेहतर किया जा सकता है. लाइट मोड की बजाय यह डिजाइन डार्क मोड में बेहतर नजर आता है. अपने आईफोन या आईपैड पर डार्क मोड इनेबल करने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर टैप करें. यहां आपके डार्क मोड ऑन करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा.

