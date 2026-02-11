Nokia 1100 समेत ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन, लिस्ट में आईफोन भी शामिल
नोकिया 1100 समेत कई ऐसे फोन हैं, जिनकी बिक्री के रिकॉर्ड आजतक कोई नहीं तोड़ पाया है. कई लोगों के लिए ये पहले फोन थे और लोग आज भी इन्हें याद करते हैं.
स्मार्टफोन मार्केट जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें अपनी पहचान बनाना बड़ी बात होती है. हर साल दुनियाभर में हजारों नए फोन लॉन्च होते हैं. ऐसे में किसी भी फोन के लिए ग्राहकों को अट्रैक्ट कर पाना एक बड़ी चुनौती है. आज हम ऐसे मोबाइल फोन की बात करेंगे, जिन्होंने न सिर्फ इस चुनौती का पार किया बल्कि सालों बाद आज भी बड़े चाव से याद किए जाते हैं. आज हम दुनिया के 5 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स की लिस्ट लेकर आए हैं.
Nokia 1100
इस फोन को कोई नहीं भूल सकता. यह दुनियाभर में करोड़ों लोगों का पहला फोन था. 2003 में लॉन्च हुए इस फोन से बहुत लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं. लॉन्चिंग के समय से ही लोग इसे खूब पसंद करने लगे और दुनियाभर में इसकी 25 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेची गईं. इसमें कॉलिंग और मैसेजिंग जैसे बेसिक फीचर मिलते थे.
Nokia 1110
Nokia 1100 की तरह Nokia 1110 भी सुपरहिट हुआ. Nokia 1100 से थोड़े एडवांस्ड फीचर वाला यह फोन बजट-फ्रेंडली मार्केट्स में खूब पसंद किया गया. इसकी भी लगभग 25 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई थी.
iPhone 6 and 6 Plus
आईफोन 6 सीरीज के साथ ऐप्पल ने बड़ी स्क्रीन वाले फोन की मार्केट में एंट्री की थी. इससे कंपनी को एंड्रॉयड को टक्कर देने में मदद मिली. ऐप्पल की इस ऑफरिंग को लोगों ने भी हाथों-हाथ लिया और पूरी दुनिया में इन दोनों फोन की 22 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई. ये दोनों कई क्वार्टर तक टॉप सेलिंग फोन बने रहे.
iPhone 11
आईफोन 11 को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और भारत में खूब पसंद किया गया. फेसआईडी, अपग्रेडेड कैमरा और पावरफुल चिप वाले इस आईफोन की 2022 तक लगभग 16 करोड़ यूनिट्स बिक चुकी थीं.
Samsung Galaxy S4
सैमसंग का गैलेक्सी S4 कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है और दुनियाभर में इसकी करीब 8 करोड़ यूनिट्स की बिक्री हुई थी. AMOLED डिस्प्ले, एडवांस्ड फीचर्स और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सुईट के कारण इसे खूब पसंद किया गया था. यह 2013 का दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था.
