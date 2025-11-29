धूप है आपके फोन की दुश्मन, कर देगी बड़े नुकसान, न तो फोन चलेगा और न ही बिकेगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सर्दियों का मौसम आ गया है और अब लोगों को गर्माहट पाने के लिए धूप का इंतजार रहेगा. सर्दियों में धूप सेंकते समय कई लोग अपने फोन को भी धूप में रख देते हैं. आपको बता दें कि धूप आपके फोन की दुश्मन है. लगातार सीधी धूप पड़ने से फोन में एक नहीं बल्कि कई बड़े नुकसान हो सकते हैं. इससे आपका फोन न तो चलने लायक रहेगा और न ही बेचने लायक. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे धूप आपके फोन को खराब कर सकती है.

बैटरी हो सकती है खराब

लगातार धूप में रहने से फोन में हीट जनरेट होती है. यह हीट फोन की बैटरी में होने वाली केमिकल रिएक्शन को तेज कर देती है. इससे बैटरी के पार्ट्स खराब होने लगते हैं और बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है. इसका मतलब है कि आपको फोन को बार-बार चार्ज करना पड़ेगा. अगर लिथियम ऑयन बैटरी को लगातार 30 डिग्री से अधिक तापमान में रखा जाता है तो इनका लाइफस्पैन कम हो जाता है.

बैटरी में ब्लास्ट का भी खतरा

अगर फोन को लगातार लंबे समय तक धूप में रखा जाता है तो बैटरी के खराब होने के अलावा भी नुकसान हो सकते हैं. ज्यादा तापमान से बैटरी ओवरहीट होती रहती है. अगर लंबे समय तक यह स्थिति बने रहे तो बैटरी में ब्लास्ट भी हो सकता है.

एडहेसिव हो जाता है कमजोर

लगातार धूप के संपर्क में रहने से फोन के पार्ट्स को चिपकाने वाला एडहेसिव कमजोर होकर उखड़ सकता है. इससे इंटरनल पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे और स्क्रीन भी उखड़कर ऊपर आ सकती है. इस तरह यह फोन यूज करने लायक नहीं रहेगा.

UV किरणें भी खतरनाक

अगर फोन को लंबे समय तक धूप में छोड़ दिया जाए तो UV किरणें भी बड़ा नुकसान कर सकती हैं. इनके कारण कुछ फोन का कलर खराब हो सकता है, जिससे उसका लुक बिगड़ जाएगा. इससे न सिर्फ फोन की अपीयरेंस खराब होती है बल्कि इसकी रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ता है.

