iPhone 18 Pro और iPhone 17e मॉडल का डिजाइन कैसा होगा? ताजा लीक में सामने आ गई सारी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल की आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होने में अभी 11 महीनों का समय बाकी है, लेकिन इससे जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. कुछ दिन पहले पता चला था कि आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में सैटेलाइट 5G सपोर्ट मिल सकता है. इसके अलावा नई सीरीज में ऐप्पल के एडवांस्ड A20/A20 Pro चिपसेट का यूज किया जाएगा. अब अगले साल लॉन्च होने वाले प्रो मॉडल्स के डिजाइन को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है. साथ ही अगले साल की शुरुआत में लॉन्च वाले आईफोन 17e के डिजाइन से जुड़ी बड़ी जानकारी भी पता चली है.

कैसा होगा आईफोन 18 प्रो मॉडल्स का डिजाइन

डिजिटल चैट स्टेशन ने आईफोन 18 प्रो मॉडल्स और iPhone 17e से जुड़ी नई जानकारी दी है. चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर पोस्ट में डिजिटल चैट स्टेशन ने बताया कि 18 प्रो मॉडल्स के डिजाइन में बदलाव नहीं मिलेगा और ये मौजूदा 17 प्रो मॉडल्स की तरह ही नजर आएंगे. इसका मतलब है कि अपकमिंग सीरीज में भी ऐप्पल बड़ा हॉरिजेंटल कैमरा मॉड्यूल दे सकती है. इस लीक को इसलिए भी भरोसेमंद माना जा सकता है क्योंकि ऐप्पल ने आईफोन 17 प्रो मॉडल्स को नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया था और कंपनी कुछ साल तक एक डिजाइन पर टिकी रहती है.

iPhone 17e में मिल सकता है डायनामिक आईलैंड

ऐप्पल अगले साल की शुरुआत में आईफोन 17 सीरीज का किफायती वेरिएंट 17e लॉन्च करेगी. इस आईफोन में डायनामिक आईलैंड दिया जा सकता है. हालांकि, इसके डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली प्रोमोशन टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, लेकिन डायनामिक आईलैंड के रूप में ग्राहकों को कम कीमत में प्रो मॉडल वाला एक फीचर मिल जाएगा. आईफोन 17e को भी लेटेस्ट लाइनअप की डिजाइन लैंग्वेज के साथ उतारा जा सकता है. इसमें डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. इस आईफोन के अगले साल फरवरी-मार्च में 60,000-65,0000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-

ज्यादा स्क्रीन टाइम से हो गए हैं परेशान? ये टिप्स आजमाएंगे तो कम यूज होगा फोन