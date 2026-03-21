नए फोन को हो जाएगा बड़ा नुकसान, भूलकर भी न कर लें ये गलतियां

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Phone Mistakes To Avoid: अगर आपको फोन लंबे समय तक यूज करना है तो कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. भले ही आपके पास नया फोन हो, लेकिन अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो यह जल्दी पुराने फोन की तरह खराब हो सकता है. इसलिए फोन की हैंडलिंग से लेकर नियमित तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी हो जाता है. आइए आज जानते हैं कि फोन को खराब होने से बचाने के लिए किन गलतियों से बचना चाहिए.

बैटरी को एकदम डिस्चार्ज कर देना

कई लोग फोन की बैटरी को एकदम डिस्चार्ज कर देते हैं और जीरो होने पर ही इसे दोबारा चार्ज करते हैं. इसे डीप डिस्चार्ज बोला जाता है. अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बचना चाहिए. ऐसा करने से बैटरी जल्दी खराब होने लगती है. लगातार ऐसा करने पर बैटरी पावर होल्ड नहीं कर पाएगी और इसकी लाइफ कम हो जाएगी.

ऐप्स और सॉफ्टवेयर को अपडेट न करना

चाहे आप नया फोन यूज कर रहे हों या आपके पास पुराना फोन हो, सॉफ्टवेयर अपडेट को कभी इग्नोर न करें. इससे न सिर्फ आपको नए फीचर्स मिलेंगे बल्कि फोन की सिक्योरिटी भी मजबूत होती है. सॉफ्टवेयर अपडेट न करने से फोन पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह ऐप्स को अपडेट करते रहना भी जरूरी है.

पासवर्ड प्रोटेक्शन हटा देना

अपने फोन पर हमेशा पासवर्ड यूज करें. अगर आपको यह झंझट लगता है तो टचआईडी या फेसआईडी को एक्टिवेट कर लें. अब फोन में कई ऐसे फंक्शन आने लगे हैं, जो बिना पासवर्ड काम नहीं करते. साथ ही इससे आपकी फोटो-वीडियो, फाइल्स और डेटा सेफ रहता है.

पब्लिक वाई-फाई पर सेंसेटिव इंफोर्मेशन यूज करना

अगर आप लगातार कैफे, एयरपोर्ट या मॉल्स जैसी जगहों पर आते-जाते रहते हैं तो पब्लिक वाई-फाई को यूज करने से बचना चाहिए. खास कर पब्लिक वाई-फाई पर कभी भी बैंकिंग ऐप्स यूज और सोशल मीडिया लॉग-इन आदि न करें. पब्लिक वाई-फाई पर सेफ्टी नहीं होती और कोई भी आपके सेंसेटिव डेटा तक एक्सेस ले सकता है. इसलिए डेटा प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक वाई-फाई को यूज करने से बचें.

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