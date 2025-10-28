99% लोग रह गए अनजान! WhatsApp के डिलीट मैसेज पढ़ने की ये सीक्रेट ट्रिक आपके फोन में ही छिपी है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Tips: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने WhatsApp पर मैसेज भेजा और तुरंत Delete for Everyone कर दिया? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है आखिर उसने लिखा क्या था? ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अब वो मैसेज दोबारा कभी नहीं देखा जा सकता. लेकिन अगर हम कहें कि आपके फोन में ही एक छिपी हुई ट्रिक है जिससे आप डिलीट किए गए WhatsApp मैसेज पढ़ सकते हैं तो यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे.

WhatsApp के डिलीट फीचर की सच्चाई

WhatsApp ने Delete for Everyone फीचर इसलिए दिया था ताकि गलती से भेजे गए या गलत मैसेज को मिटाया जा सके. लेकिन यह फीचर सिर्फ चैट में दिखने वाले टेक्स्ट को हटाता है जबकि उस मैसेज का रिकॉर्ड फोन की नोटिफिकेशन हिस्ट्री (Notification History) में सेव रह सकता है. यानी, अगर आप चाहें तो बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप के, अपने फोन से ही डिलीट मैसेज की झलक पा सकते हैं.

जानिए कैसे देखें डिलीट WhatsApp मैसेज

अगर आप Android यूज़र हैं, तो आपके पास पहले से ही एक बेहद आसान तरीका मौजूद है. चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया.

फोन की सेटिंग्स खोलें.

वहां जाएं और Notifications या नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन खोजें.

Notification History को ऑन करें.

अब जब कोई आपको WhatsApp मैसेज भेजे और बाद में डिलीट कर दे,

यह तरीका Android 11 और उससे ऊपर के वर्ज़न में काम करता है. iPhone यूज़र्स के लिए यह ऑप्शन अभी सीमित है, लेकिन वे भी कुछ वैकल्पिक ऐप्स या बैकअप फीचर्स के जरिए पुराने नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं.

एक और तरीका

अगर आपके फोन में Notification History फीचर मौजूद नहीं है तो आप कुछ भरोसेमंद ऐप्स जैसे WAMR या Notisave का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये ऐप्स आपके सभी WhatsApp नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखती हैं. जैसे ही कोई मैसेज डिलीट होता है आप उस ऐप में जाकर उसका असली टेक्स्ट पढ़ सकते हैं. ध्यान रखें किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें, ताकि आपका निजी डेटा सुरक्षित रहे.

क्या ये तरीका हर बार काम करता है?

ये ट्रिक टेक्स्ट मैसेज के लिए तो ज्यादातर काम करती है, लेकिन फोटो, वीडियो या वॉयस मैसेज के लिए सीमित है. क्योंकि मीडिया फाइलें डाउनलोड होने से पहले ही अगर डिलीट कर दी जाएं तो उन्हें वापस नहीं देखा जा सकता.

