हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी99% लोग रह गए अनजान! WhatsApp के डिलीट मैसेज पढ़ने की ये सीक्रेट ट्रिक आपके फोन में ही छिपी है

99% लोग रह गए अनजान! WhatsApp के डिलीट मैसेज पढ़ने की ये सीक्रेट ट्रिक आपके फोन में ही छिपी है

Whatsapp Tips: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने WhatsApp पर मैसेज भेजा और तुरंत Delete for Everyone कर दिया?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Oct 2025 01:22 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Whatsapp Tips: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने WhatsApp पर मैसेज भेजा और तुरंत Delete for Everyone कर दिया? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है आखिर उसने लिखा क्या था? ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अब वो मैसेज दोबारा कभी नहीं देखा जा सकता. लेकिन अगर हम कहें कि आपके फोन में ही एक छिपी हुई ट्रिक है जिससे आप डिलीट किए गए WhatsApp मैसेज पढ़ सकते हैं तो यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे.

WhatsApp के डिलीट फीचर की सच्चाई

WhatsApp ने Delete for Everyone फीचर इसलिए दिया था ताकि गलती से भेजे गए या गलत मैसेज को मिटाया जा सके. लेकिन यह फीचर सिर्फ चैट में दिखने वाले टेक्स्ट को हटाता है जबकि उस मैसेज का रिकॉर्ड फोन की नोटिफिकेशन हिस्ट्री (Notification History) में सेव रह सकता है. यानी, अगर आप चाहें तो बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप के, अपने फोन से ही डिलीट मैसेज की झलक पा सकते हैं.

जानिए कैसे देखें डिलीट WhatsApp मैसेज

अगर आप Android यूज़र हैं, तो आपके पास पहले से ही एक बेहद आसान तरीका मौजूद है. चलिए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया.

  • फोन की सेटिंग्स खोलें.
  • वहां जाएं और Notifications या नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन खोजें.
  • Notification History को ऑन करें.
  • अब जब कोई आपको WhatsApp मैसेज भेजे और बाद में डिलीट कर दे,

यह तरीका Android 11 और उससे ऊपर के वर्ज़न में काम करता है. iPhone यूज़र्स के लिए यह ऑप्शन अभी सीमित है, लेकिन वे भी कुछ वैकल्पिक ऐप्स या बैकअप फीचर्स के जरिए पुराने नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं.

एक और तरीका

अगर आपके फोन में Notification History फीचर मौजूद नहीं है तो आप कुछ भरोसेमंद ऐप्स जैसे WAMR या Notisave का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये ऐप्स आपके सभी WhatsApp नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखती हैं. जैसे ही कोई मैसेज डिलीट होता है आप उस ऐप में जाकर उसका असली टेक्स्ट पढ़ सकते हैं. ध्यान रखें किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें, ताकि आपका निजी डेटा सुरक्षित रहे.

क्या ये तरीका हर बार काम करता है?

ये ट्रिक टेक्स्ट मैसेज के लिए तो ज्यादातर काम करती है, लेकिन फोटो, वीडियो या वॉयस मैसेज के लिए सीमित है. क्योंकि मीडिया फाइलें डाउनलोड होने से पहले ही अगर डिलीट कर दी जाएं तो उन्हें वापस नहीं देखा जा सकता.

यह भी पढ़ें:

भारतीय छात्र कैसे कर रहे हैं ChatGPT का इस्तेमाल? OpenAI ने खोले ChatGPT के 50 जबरदस्त इस्तेमाल के राज

Published at : 28 Oct 2025 01:21 PM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
स्पोर्ट्स
IND vs AUS T20I: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

आरोपी को फंसाने के लिए गढ़ी कहानी, पुलिस ने लड़की के पिता को किया गिरफ्तार
चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
स्पोर्ट्स
IND vs AUS T20I: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20I मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन, जानिए टॉप की लिस्ट
बॉलीवुड
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, फिर क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स' बनाने के लिए पहले ब्रॉयफ्रेंड ने छोड़ दी थी नौकरी, क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?
जनरल नॉलेज
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
कितनी होती है सीजेआई की ताकत! क्या इन्हें गिरफ्तार कर सकती है पुलिस?
हेल्थ
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नीम से लेकर लौंग तक... दांतों और मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये हैं असरदार तरीके 
नौकरी
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget