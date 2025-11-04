भारत के 5 सबसे महंगे और ओवररेटेड स्मार्टफोन! इन सस्ते फोनों में मिलेगा उससे भी ज्यादा पावर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Expensive Smartphone: भारत का स्मार्टफोन बाजार इस समय जबरदस्त प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है. हर ब्रांड कैमरा, बैटरी, और प्रोसेसर के नाम पर नए-नए फीचर्स पेश कर रहा है. यूजर्स अब ऐसे फोनों की तलाश में रहते हैं जो मिड-रेंज बजट में भी फ्लैगशिप जैसा प्रदर्शन दें. लेकिन कई कंपनियों ने कुछ ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा है. आइए जानते हैं किन स्मार्टफोनों को ओवरप्राइस्ड कहा जा सकता है और इनके सस्ते लेकिन बेहतर विकल्प कौन से हैं.

iPhone 16 Plus

Apple का iPhone 16 Plus 89,900 रुपये की कीमत पर आता है लेकिन इसके फीचर्स देखकर कीमत वाजिब नहीं लगती. 2025 में भी इसमें सिर्फ 60Hz डिस्प्ले दी गई है और टेलीफोटो कैमरा का अभाव है. साथ ही, चार्जिंग स्पीड ज्यादातर Android फोन की तुलना में धीमी है. यही कारण है कि लोग iPhone 15 Pro जैसे मॉडलों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो ऑफर्स में इससे सस्ते मिल जाते हैं.

बेहतर विकल्प

iPhone 15 Pro को लगभग 89,000 रुपये में खरीदा जा सकता है जिसमें 120Hz ProMotion डिस्प्ले और ज्यादा पावरफुल कैमरा है. वहीं iPhone 16 भी 79,900 रुपये के आसपास मिल जाता है जो नए चिपसेट और बेहतर हैंडलिंग के साथ आता है. Samsung Galaxy S25 (76,999 रुपये) भी इस कीमत पर ज्यादा ब्राइट LTPO डिस्प्ले और तेज चार्जिंग के साथ एक स्मार्ट विकल्प है.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung का नया Galaxy S25 Ultra 1,29,999 रुपये में लॉन्च हुआ है लेकिन यह अपने पिछले मॉडल S24 Ultra से बहुत अलग नहीं है. डिज़ाइन भारी और मोटा है, और अपग्रेड्स न्यूनतम हैं. दूसरी ओर, कई कंपनियां इसी प्राइस रेंज से नीचे बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं.

बेहतर विकल्प

iQOO 13 Pro 79,999 रुपये में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 144Hz डिस्प्ले देता है. OnePlus 13 69,999 रुपये में बेहतरीन कैमरा और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. Google Pixel 9 Pro 94,999 रुपये में शानदार फोटोग्राफी और एडवांस्ड AI फीचर्स प्रदान करता है.

Google Pixel 9

79,999 रुपये की कीमत पर आने वाला Pixel 9 अपने Tensor चिप्स की वजह से ओवरहीटिंग की समस्या से जूझता है. बैटरी बैकअप भी औसत है, और इसके कैमरा रिज़ल्ट्स अब कई सस्ते फोन भी दे रहे हैं.

बेहतर विकल्प

Pixel 8a 52,000 रुपये में Pixel 9 का लगभग 80% अनुभव देता है. Samsung Galaxy S25 76,999 रुपये में बेहतर डिस्प्ले और बैटरी ऑफर करता है. iQOO 12 52,999 रुपये में फ्लैगशिप जैसी स्पीड और परफॉर्मेंस देता है.

Nothing Phone 3

79,999 रुपये की कीमत पर Nothing Phone 3 अपने डिज़ाइन के लिए चर्चित है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में यह निराश करता है. कैमरा औसत हैं और सॉफ्टवेयर को अभी और सुधार की जरूरत है.

बेहतर विकल्प

OnePlus 13 69,999 रुपये में असली फ्लैगशिप अनुभव देता है. iQOO 13 52,999 रुपये में तेज परफॉर्मेंस और बेहतरीन कैमरे प्रदान करता है. Oppo Find X9 (लगभग 55,000 रुपये) अपने कैमरा हार्डवेयर के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकता है.

Motorola Razr 50 Ultra

99,999 रुपये में आने वाला Motorola Razr 50 Ultra फोल्डेबल कैटेगरी में आता है लेकिन इसकी बैटरी छोटी और कैमरा सामान्य हैं. साथ ही, टिकाऊपन के मामले में भी यह उतना भरोसेमंद नहीं है.

बेहतर विकल्प

Samsung Galaxy Z Flip 6 94,999 रुपये में ज्यादा बेहतर हिंग और बैटरी के साथ आता है. OnePlus Open (ऑफर के बाद 1,39,999 रुपये) अभी तक का सबसे संतुलित फोल्डेबल फोन माना जाता है. Moto Edge 50 Ultra 59,999 रुपये में उसी ब्रांड का फ्लैगशिप अनुभव देता है वो भी बिना फोल्डेबल टैक्स के.

