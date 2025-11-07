हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ mAH ही नहीं, लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो फोन की इन चीजों पर भी करें गौर

सिर्फ mAH ही नहीं, लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो फोन की इन चीजों पर भी करें गौर

5,000mAh या 7,000mAh, ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी का मतलब यह नहीं है कि इसका बैकअप भी लंबा होगा. बैटरी बैकअप कैपेसिटी के अलावा कई दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

समय के साथ स्मार्टफोन बैटरी की टेक्नोलॉजी में भी सुधार आया है और अब पहले की तुलना में कहीं अधिक कैपेसिटी वाली बैटरी मिलने लगी है. सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी आने के बाद अब चीनी कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स में 7,000mAH तक की कैपेसिटी वाली बैटरी देने लगी हैं. हालांकि, बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि इसका बैकअप भी लंबा होगा. लंबे बैटरी बैकअप के लिए फोन की कई दूसरी चीजें भी मायने रखती हैं. 

कैपेसिटी सिर्फ शुरुआत है

ज्यादा mAh वाली बैटरी का मतलब है कि उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, लेकिन यह लंबे बैकअप की गारंटी नही हैं. 5,000mAh की बैटरी भी कई मामलों में 7,000mAh की बैटरी से ज्यादा लंबा बैकअप दे सकती है. यह फोन की स्क्रीन, ऐप्स की डिमांड और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन समेत कई चीजों पर निर्भर करता है.

ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को चाहिए ज्यादा पावर

आजकल स्मार्टफोन डिस्प्ले 120Hz, 144Hz और 165Hz तक की रिफ्रेश रेट के साथ आने लगे हैं, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं. इसके अलावा स्क्रीन रेजॉल्यूशन के कारण भी बैटरी पर असर पड़ता है. QHD+ डिस्प्ले वाले फोन को Full HD+ पैनल की तुलना में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. इसके अलावा ज्यादा पीक ब्राइटनेस भी बैटरी की दुश्मन है. यह आउटडोर में अच्छी विजिबिलिटी देती है, लेकिन बैटरी की खपत ज्यादा करती है.

प्रोसेसर से भी पड़ता है फर्क

फोन के अंदर लगे प्रोसेसर का भी बैटरी लाइफ पर काफी असर पड़ता है. इसे देखते हुए आजकल Snapdragon 8 Elite Gen 5 और मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 वाले चिपसेट दिए जाने लगे हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट हैं. इसके अलावा फोन का थर्मल डिजाइन भी बैटरी लाइफ को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर है. अच्छा थर्मल डिजाइन हीट को जल्दी बाहर निकाल देता है, जिससे बैटरी पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता.

सॉफ्टवेयर 

इन सारे फैक्टर्स के अलावा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी बैटरी लाइफ को प्रभावित करता है. आईफोन 17 प्रो मॉडल्स हो या सैमसंग का फ्लैगशिप गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, इनमें सबसे बड़ी बैटरी नहीं मिलती, लेकिन ये ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी के साथ आने वाले फोन से अधिक लंबा बैकअप देते हैं.

ये भी पढ़ें-

मोबाइल गेमिंग का मजा हो जाएगा दोगुना, थकान भी नहीं होगी, आज ही खरीद लें ये एक्सेसरीज

Published at : 07 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks Battery Backup TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
हरियाणा
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की बढ़ी मुश्किल, कांग्रेस नेता पर चलेगा जमीन घोटाले का केस
इंडिया
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
'सड़कों पर न दिखें, शेल्टर होम में रखे', आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए तीन अहम आदेश
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
'पिछली गलतियों से सीखा...', ऑस्ट्रेलिया से चौथा टी-20 जीतकर क्या बोले अक्षर पटेल
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े-बड़े ब्रांड्स, क्या है ऑफिशियल अपोलॉजी ट्रेंड?
रिलेशनशिप
Emotional bonding in couples: आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
आपके बिना नहीं रह सकता पार्टनर, यह बात जानकर क्या करते हैं औरत और मर्द? दोनों में कितना अंतर
यूटिलिटी
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget