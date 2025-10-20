Realme GT 8 Pro की लॉन्चिंग नजदीक आ गई है. 21 अक्टूबर को Realme GT 8 सीरीज में लॉन्च होने वाले इस फोन के कई स्पेसिफिकेशंस पहले ही लीक हो चुके हैं और अब कैमरे को लेकर भी आधिकारिक जानकारी सामने आ गई है. यह फोन कई धांसू कैमरा फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाला है. इस फोन की एक और खासियत इसका कैमरा मॉड्यूल होगा, जिसे फोन से हटाया जा सकता है. इस तरह यूजर घर बैठे ही फोन का रियर डिजाइन भी बदल सकेगा.

दमदार होगा Realme GT 8 Pro का कैमरा सेटअप

Realme GT 8 Pro के रियर में 50MP का Ricoh GR सर्टिफाइड प्राइमरी कैमरा होगा. इसमें f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ 1/1.5 इंच का कस्टम सेंसर होगा. सेकेंडरी कैमरे के तौर पर इसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम, 6x-12x लूजलेस जूम के साथ आएगा और जिसमें 25mm की दूरी से ही क्लोजअप फोटो ली जा सकेगी. तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर होगा जिसमें 116 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू दिया गया है. कंपनी का कहना है कि इसमें सिनेमैटिक लेवल की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी. यह डॉल्बी विजन के साथ 120fps पर 4K और 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा.

कैमरा मॉड्यूल होगा खास

यह फोन नए मॉड्यूलर डिजाइन के साथ लॉन्च होगा, जो यूजर्स को कैमरा मॉड्यूल बदलने की सुविधा देगा. यूजर अपनी मर्जी से कैमरा मॉड्यूल के लिए स्क्वेयर, राउंड या रोबोट लेआउट सेलेक्ट कर सकेगा. हालांकि, ऐसा करने के लिए उसे छोटे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है.

बाकी फीचर्स भी होंगे शानदार

रिपोर्ट्स और लीक्स के अनुसार, GT 8 Pro में 2K 144Hz डिस्प्ले मिल सकता है, जो 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और एडवांस्ड आई प्रोटेक्शन के साथ आएगा. इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया जा सकता है, जिसे R1 डिस्प्ले प्रोसेसर और 16GB रैम से पेयर किया जाएगा. इसमें 7000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

