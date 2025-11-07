हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलRealme GT 8 Pro की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म, मार्केट में मौजूद इस मॉडल को देगा टक्कर, पढ़ें कंपेरिजन

Realme GT 8 Pro की लॉन्च डेट हुई कन्फर्म, मार्केट में मौजूद इस मॉडल को देगा टक्कर, पढ़ें कंपेरिजन

Realme GT 8 Pro vs Vivo X200 FE 5G: रियलमी का नया फ्लैगशिप फोन 20 नवंबर को भारत में लॉन्च होगा. इसे मार्केट में मौजूद Vivo X200 FE 5G से कड़ी टक्कर मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 02:54 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Realme GT 8 Pro vs Vivo X200 FE 5G: Realme ने भारत में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. चीन में पिछले महीने पेश हो चुके इस फोन को भारत में 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च डेट के साथ ही कंपनी ने इसके डिस्प्ले, बैटरी और कुछ दूसरे फीचर्स से पर्दा हटा दिया है. यह फोन डिटैचेबल कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा. यानी यूजर्स अपनी मर्जी से कैमरा मॉड्यूल को स्क्वेयर या सर्कल आदि शेप दे सकेंगे. आइए इस फोन के फीचर्स और मार्केट में इसके कंपीटिशन के बारे में जानते हैं. 

Realme GT 8 Pro के फीचर्स

इस फोन में 6.79 इंच का 2K रेजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 7,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगा. डायरी व्हाइट और अर्बन ब्लू कलर ऑप्शन में आने वाले इस फोन को क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस किया जाएगा. कंपनी ने जापानी इमेजिंग ब्रांड Ricoh के साथ मिलकर इसका कैमरा सिस्टम डेवलप किया है. इसके रियर में 50MP का Ricoh GR सर्टिफाइड प्राइमरी कैमरा होगा. सेकेंडरी कैमरे के तौर पर इसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा. तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर होगा. यह सेटअप डॉल्बी विजन के साथ 120fps पर 4K और 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगा. पावर के लिए रियलमी इसमें 7000mAh की बैटरी देगी, जो 120W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

Vivo X200 FE 5G से होगा मुकाबला

रियलमी की अपकमिंग पेशकश का मुकाबला Vivo X200 FE 5G से होगा. इसी साल लॉन्च हुए Vivo X200 FE 5G में पावरफुल मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300+ प्रोसेसर मिलता है. 6.31 इंच के AMOLED डिस्प्ले वाला यह फोन 120 Hz की रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजॉल्यूशन के साथ आता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है. इसके रियर में 50MP + 50MP + 8MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 6500mAh की बैटरी है, जो 90W फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

कितनी है दोनों की कीमत?

Realme GT 8 Pro की आधिकारिक कीमत अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे लगभग 60,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. अगर वीवो X200 FE की बात करें तो इसे 54,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

सिर्फ mAH ही नहीं, लंबा बैटरी बैकअप चाहिए तो फोन की इन चीजों पर भी करें गौर

Published at : 07 Nov 2025 02:54 PM (IST)
