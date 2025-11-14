भारत में लॉन्च हो गया OnePlus 15, फीचर्स, कीमत और लॉन्च ऑफर तक सब जानिए

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







OnePlus 15 Launched: चीन के बाद अब वनप्लस ने भारत में भी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को लॉन्च कर दिया है. यह पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 13 की जगह लेगा और इसमें कई शानदार अपग्रेड देखने को मिली हैं. यह क्वालकॉम के नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है. लॉन्चिंग के तुरंत बाद ही यह बिक्री के लिए भी अवेलेबल हो गया है. आइए इस फोन के फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

OnePlus 15 के फीचर्स

इस फोन को 6.78 इंच के 1.5K AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. इसको ऑक्टा-कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिला है, जिसे Adreno 840 GPU से पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर रन करता है और गेमिंग आदि के दौरान हीट को रोकने के लिए फोन में ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम और वेपर चैंबर दिया गया है. कंपनी ने इसे नए डिजाइन में पेश किया है. वनप्लस की पहचान की सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल को इस बार स्लीक स्क्वेयर कैमरा आईलैंड से रिप्लेस किया गया है. अलर्ट स्लाइडर की जगह इसमें Plus Key बटन दी गई है.

कैमरा और बैटरी

OnePlus 15 रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है. यह 50MP के प्राइमरी कैमरा, 50MP के अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP के टेलीफोटो सेंसर के साथ लॉन्च हुआ है और फ्रंट में वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए 32MP लेंस लगा हुआ है. यह फोन 7,300mAh की बैटरी के साथ आया है, जो 120W की सुपर फ्लैश चार्ज वायर्ड चार्जिंग और 50W की वायरलेस फ्लैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कितनी कीमत और कहां से खरीदें?

OnePlus 15 के 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 72,999, जबकि 16GB + 512GB वर्जन की कीमत 79,999 रुपये रखी गई है. इसे Absolute Black, Misty Purple और Sand Dune फिनिश में लॉन्च किया गया है और इच्छुक ग्राहक अमेजन के साथ-साथ वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट से इसे खरीद सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत HDFC बैंक कार्ड्स पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है.

कंपीटिशन

OnePlus 15 भारत में कंपनी का सबसे महंगा फोन है और यह कीमत के मामले में अपने कंपीटिशन से मात खा सकता है. दरअसल, iQOO 15 भी जल्द लॉन्च होने वाला है और यह भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा. इसकी कीमत 60,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है. ऐसे में कीमत के मामले में iQOO 15 वनप्लस की पेशकश पर भारी पड़ सकता है.

