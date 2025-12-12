Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Pixel 10a: गूगल के नए मिड-रेंज स्मार्टफोन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. हाल ही में Google Pixel 10a को सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया है, जिससे इसे कई फीचर्स सामने आ गए हैं. इस फोन को Google Pixel 9a की अपग्रेड और कुछ महीने पहले लॉन्च हुई Pixel 10 सीरीज के एक किफायती वेरिएंट के तौर पर लाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की पहली तिमाही में इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है.

क्या हो सकते हैं फीचर्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल इस फोन में स्मूद परफॉर्मेंस, साफ-सुथरा डिजाइन और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर देने पर फोकस कर रही है. इसमें 6.3 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसे Tensor G4 चिपसेट मिलेगा, जिसे 8GB रैम के साथ पेयर किया जा सकता है. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी कैमरे के साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा दिया जा सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP सेंसर मिल सकता है. इस फोन के 5,100mAh की बैटरी के साथ आने की उम्मीद है.

कितनी हो सकती है कीमत?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फोन को अगले साल मार्च में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 49,999 रुपये के आसपास रह सकती है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

ऐप्पल भी लॉन्च करेगी किफायती आईफोन

गूगल की तरह ऐप्पल भी अगले साल की शुरुआत में आईफोन 17 सीरीज का किफायती वेरिएंट आईफोन 17e लॉन्च करेगी. इस आईफोन में इसमें डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले, A19 चिपसेट और 48MP के रियर कैमरा मिलने की उम्मीद है. इसकी डिजाइन लैंग्वेज भी आईफोन 17 की तरह रहने वाली है. इसे अगले साल फरवरी में 60,000-65,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

iPhone 16 Plus पर छप्परफाड़ छूट, यहां मिल रहा है 27,000 से भी ज्यादा का डिस्काउंट, जल्दी उठाएं फायदा