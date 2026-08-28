Google अकाउंट हैक हुआ तो क्या-क्या जा सकता है? Security Checkup ऐसे करें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मजबूत पासवर्ड, 2FA, रिकवरी जानकारी हमेशा अपडेट रखें.

फोन में मौजूद कई जरूरी सेवाएं Google अकाउंट से जुड़ी होती हैं. Gmail, Google Photos, Drive, Contacts और Google Password Manager जैसी सेवाओं में आपकी पर्सनल और जरूरी जानकारी सेव हो सकती है. ऐसे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति को आपके Google अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, तो परेशानी सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं रहती है. आपकी दूसरी जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है.

इसी वजह से अपने Google अकाउंट की सिक्योरिटी पर नजर रखना जरूरी है Google की कुछ सुरक्षा सेटिंग्स ऐसी हैं, जिनकी मदद से आप अकाउंट में हुई संदिग्ध गतिविधि देख सकते हैं और अनजान डिवाइस या ऐप्स की एक्सेस को हटाकर सुरक्षा बढ़ा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि Google अकाउंट हैक हुआ तो क्या-क्या जा सकता है और Security Checkup कैसे करें

Google अकाउंट हैक हुआ तो क्या-क्या जा सकता है?

अगर किसी को आपके Google अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, तो Gmail के अलावा Google Photos, Drive, Contacts और सेव किए गए पासवर्ड जैसी जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है. इसके अलावा जिन ऐप्स और वेबसाइट्स में आपने Google अकाउंट से साइन इन किया है, वहां भी जोखिम हो सकता है.

Google Security Checkup कैसे करें?



Google का Security Checkup फीचर अकाउंट की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी एक जगह दिखाता है. Google अकाउंट की सुरक्षा जांचने के लिए अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में Google Security Checkup खोलें और अपने अकाउंट में साइन इन करें.इसके बाद Google आपके अकाउंट की सुरक्षा स्थिति दिखाएगा.

यहां आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट किन डिवाइस में लॉगिन है, Two-Step Verification चालू है या नहीं, किन थर्ड-पार्टी ऐप्स और वेबसाइट्स को आपके Google अकाउंट का एक्सेस मिला हुआ है और आपका Recovery Phone Number साथ ही Email अपडेट है या नहीं. अगर कोई अनजान डिवाइस, ऐप या सुरक्षा से जुड़ी समस्या दिखाई देती है, तो वहीं से जरूरी बदलाव करके उसका एक्सेस हटाया जा सकता है.

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Google अकाउंट को सुरक्षित रखने के जरूरी तरीके

1. कमजोर, एक जैसे या डेटा लीक में सामने आए पासवर्ड को तुरंत बदलें और हर अकाउंट के लिए अलग मजबूत पासवर्ड रखें.

2. पासवर्ड भूलने या अकाउंट लॉक होने पर रिकवरी नंबर और ईमेल काम आते हैं. इसलिए दोनों की जानकारी हमेशा अपडेट रखें.

3. 2FA चालू करने के बाद लॉगिन के लिए पासवर्ड के साथ अतिरिक्त पुष्टि भी जरूरी होती है, जिससे अकाउंट की सुरक्षा बढ़ती है.

4. Google अकाउंट से जुड़े थर्ड-पार्टी ऐप्स और वेबसाइट्स की समय-समय पर जांच करें और जिनकी जरूरत नहीं है, उनका एक्सेस हटा दें.

5. पासवर्ड, रिकवरी जानकारी, 2FA और ऐप एक्सेस जैसी सेटिंग्स को समय-समय पर चेक करते रहें, जिससे किसी भी संदिग्ध बदलाव का तुरंत पता चल सके.

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