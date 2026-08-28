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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार

लैंडिंग के दौरान फट गया विमान का टायर, क्रू मेंबर्स समेत 41 लोग थे सवार

फ्लाइट में 37 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार थे. सभी को सुरक्षित रनवे पर लाया गया और बाद में टर्मिनल बिल्डिंग ले जाया गया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 28 Aug 2026 06:39 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जा रही अलायंस एयर की एक फ्लाइट का टायर बिलासपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फट गया. फ्लाइट में 37 पैसेंजरों के साथ 4 क्रू सदस्य यानी कुल 41 लोग सवार थे. विमान के लैंडिंग के बाद सभी को सुरक्षित रूप से रनवे पर उतार लिया गया और बाद में टर्मिनल बिल्डिंग में लेकर जाया गया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि 41 लोगों के साथ बिलासपुर पहुंचे इस विमान फ्लाइट 9I613 के साथ यह घटना शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को सुबह करीब 11 बजे घटी. उन्होंने कहा कि जब विमान बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग कर रहा था, इसी दौरान उसके बाईं तरफ का टायर पंचर हो गया और फट गया.

उन्होंने कहा कि हालांकि, इस घटना के दौरान किसी भी यात्री और क्रू सदस्यों को किसी तरह की चोट नहीं आई है. सभी को सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाल लिया गया और उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया है.

एयरलाइंस ने आगे की फ्लाइट की कैंसिल

घटना के बाद अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि अलायंस एयर एयरलाइंस ने बाद में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आगे जाने वाली फ्लाइट को भी कैंसल कर दिया है.

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 28 Aug 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Bilaspur EMERGENCY LANDING DELHI
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