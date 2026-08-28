Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकाम वाली बाई से लेकर रेंट पर सामान तक...जिंदगी आसान कर देंगे ये Apps

काम वाली बाई से लेकर रेंट पर सामान तक...जिंदगी आसान कर देंगे ये Apps

बिजी लाइफ में घर के कामों के लिए बार-बार मदद ढूंढने की झंझट अब कम हो सकती है. टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं, जो घर के काम से लेकर फर्नीचर किराए पर लेने तक की सुविधा देते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Aug 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में नौकरी, परिवार और घर के कामों को एक साथ संभालना आसान नहीं है. सफाई, बर्तन, कपड़े, किचन की तैयारी से लेकर घर के छोटे-मोटे कामों तक के लिए हर किसी को कभी न कभी मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन भरोसेमंद हाउस हेल्प ढूंढना भी अपने आप में एक चुनौती है. ऐसे में टेक्नोलॉजी ने इस काम को काफी आसान बना दिया है. अब मोबाइल ऐप्स के जरिए घर के कामों के लिए मदद बुक करने से लेकर फर्नीचर और जरूरी सामान किराए पर लेने तक की सुविधा मिल रही है. तो आइए आज हम आपको ऐसे ऐप्स के बारे में बताते हैं, जो काम वाली बाई से लेकर रेंट पर सामान तक डेली लाइफ के कामों को थोड़ा आसान बना सकते हैं. 

बिजी लाइफ में काम आएंगे ये स्मार्ट Apps

1.  RentoMojo - अगर आप किसी नए शहर में कुछ समय के लिए रह रहे हैं और फर्नीचर खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो RentoMojo काम आ सकता है. यहां घर के जरूरी फर्नीचर को किराए पर लिया जा सकता है.  फर्नीचर को कम से कम 6 महीने के लिए किराए पर लेना होगा, जिसकी कीमत 1,500 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. 

2.  Snabbit - Snabbit का फोकस घर की सफाई और रोजमर्रा के कामों के लिए मदद उपलब्ध कराने पर है. ऐप के जरिए बर्तन धोने, किचन, बाथरूम, खिड़की और पंखे की सफाई, कपड़े धोने और दूसरे कामों के लिए मदद बुक की जा सकती है. कंपनी के मुताबिक, उसके Experts का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है और उन्हें 2 दिन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है. Snabbit के अनुसार, 15 लाख से ज्यादा परिवार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं. इसकी सर्विस दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, हैदराबाद समेत कई शहरों में उपलब्ध है. 

3. Pronto - Pronto भी घर के कामों के लिए हाउस हेल्प उपलब्ध कराता है. इसमें घंटे के हिसाब से बुकिंग, एक्सप्रेस क्लीनिंग और रोजाना के घरेलू काम शामिल हैं. बर्तन, किचन प्रेप, झाड़ू-पोंछा, कपड़े, लॉन्ड्री, आयरनिंग, बालकनी और विंडो क्लीनिंग जैसी करीब 20 सेवाएं दी जाती हैं. 

यह भी पढ़ें - GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?

4. Urban Company - Urban Company घर की सफाई, अप्लायंस रिपेयर, ब्यूटी और दूसरी होम सर्विसेज के लिए जाना जाता है. इसमें वेरिफाइड प्रोफेशनल्स और फिक्स्ड प्राइसिंग की सुविधा मिलती है. हालांकि, यह रियल-टाइम या घंटे के हिसाब से घरेलू मदद की जगह शेड्यूल की गई फुल-सर्विस जरूरतों के लिए ज्यादा यूजफुल है.

5.  YesMadam - YesMadam खासतौर पर घर पर ब्यूटी और सैलून सर्विस देने वाला प्लेटफॉर्म है. यहां वैक्सिंग, फेशियल, क्लीन-अप, मैनिक्योर-पेडिक्योर, हेयर स्पा, बॉडी पॉलिशिंग और दूसरी सेवाएं उपलब्ध हैं. इसके अलावा स्पा, मेकअप, प्री-ब्राइडल, मेहंदी और पुरुषों के लिए ग्रूमिंग सर्विस भी दी जाती हैं.

यह भी पढ़ें - फोन से डिलीट हो गया जरूरी नोटिफिकेशन? ऐसे चुटकियों में देखें पूरा रिकॉर्ड

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Technology Urban Company Home Service Apps
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
काम वाली बाई से लेकर रेंट पर सामान तक...जिंदगी आसान कर देंगे ये Apps
काम वाली बाई से लेकर रेंट पर सामान तक...जिंदगी आसान कर देंगे ये Apps
टेक्नोलॉजी
अब iPhone में अपने आप बन जाएंगी Reels! जानें क्या है इंस्टाग्राम का ये टूल
अब iPhone में अपने आप बन जाएंगी Reels! जानें क्या है इंस्टाग्राम का ये टूल
टेक्नोलॉजी
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
टेक्नोलॉजी
पहली बार इस Smartphone में मिलेगी 10,000mAh की बैटरी, जानें कब होगा लॉन्च
पहली बार इस Smartphone में मिलेगी 10,000mAh की बैटरी, जानें कब होगा लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में आचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
नेपाल में आचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा की सौगात, पहले दिन ही लाखों महिलाओं ने किया सफर
UP में रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा की सौगात, पहले दिन ही लाखों महिलाओं ने किया सफर
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
क्रिकेट
ओपनर 'जीरो', नंबर 9 और 10 के बल्लेबाज 'हीरो'; श्रीलंका सीरीज में हुआ कमाल 
ओपनर 'जीरो', नंबर 9 और 10 के बल्लेबाज 'हीरो'; श्रीलंका सीरीज में हुआ कमाल 
इंडिया
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
विश्व
नेपाल में अब और बड़ी तबाही! झील टूटने का बढ़ा खतरा, चीन का अलर्ट
नेपाल में अब और बड़ी तबाही! झील टूटने का बढ़ा खतरा, चीन का अलर्ट
एग्रीकल्चर
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
टेक्नोलॉजी
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget