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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट

नेपाल बाढ़ में अभी भी 320 भारतीय लापता, जलप्रलय के बीच MEA ने दिया अपडेट

विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल में जैसे ही यह त्रासदी हुई, उसी दिन हमने मानवीय सहायता के प्रयास शुरू कर दिए और पहला विमान 26 अगस्त की शाम को रवाना हुआ.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 28 Aug 2026 04:38 PM (IST)
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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की तरफ तिब्बत रीजन में 400 भारतीय नागरिकों से हमारा संपर्क हुआ है, वे सभी लोग सुरक्षित हैं. MEA के मुताबिक विदेश मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे चल रहा है और चीन में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है.

MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि बाढ़ से प्रभावित इलाके से कल काठमांडू पहुंचे 21 भारतीय नागरिक आज दिल्ली पहुंच गए हैं. ये 21 भारतीय नागरिक तमिलनाडु के हैं. कल हमारे राजदूत ने काठमांडू में उनसे मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. इन 21 भारतीय नागरिकों के अलावा, कल हमने आपको त्रिशूली वन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी दी थी. उन्हें भी कल सुरक्षित निकाल लिया गया था.' 

उन्होंने कहा, 'इन 21 और 63 लोगों के अलावा, हमें पता चला है कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं. उन्हें वहां से निकालने की कोशिशें जारी हैं. जहां तक ​​उन लोगों की संख्या का सवाल है जिनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या जो लापता हैं, तो इस समय यह संख्या 320 है. भारतीय मूल के लगभग 100 लोग भी ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. ये भारतीय मूल के लोग हैं जो शायद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए होंगे, लेकिन उनके पास दूसरी नागरिकता है.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'चीन की तरफ हमारे 400 भारतीय नागरिक हैं. वे सुरक्षित हैं. वे अपने परिवार के संपर्क में हैं. हमारी एम्बेसी उनमें से कई लोगों के संपर्क में है. उनके कई परिवार वालों ने बीजिंग में हमारी एम्बेसी द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबरों के जरिए हमसे संपर्क भी किया है. हमारी एम्बेसी चीन में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और वे इस बात पर काम कर रहे हैं कि वहां मौजूद इन लोगों को कैसे निकाला जाए.'

रणधीर जायसवाल ने कहा, 'नेपाल में जैसे ही यह त्रासदी हुई, उसी दिन हमने मानवीय सहायता के प्रयास शुरू कर दिए और पहला विमान 26 अगस्त की शाम को रवाना हुआ. इसमें 10 टन राहत सामग्री थी, जिसमें अस्थायी शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं शामिल थीं. इसके बाद, दूसरा विमान 27 अगस्त को सुबह लगभग 10.30 बजे रवाना हुआ. इस खास विमान में 37.5 टन राहत सामग्री है, जिसमें टेंट, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप, पानी निकालने वाले पंप, किचन सेट, जेनरेटर सेट, दवाएं और खाने-पीने की चीजें शामिल हैं.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 28 Aug 2026 04:21 PM (IST)
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