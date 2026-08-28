दिल्ली पहुंची 453 टन प्याज, 35 रुपए में खरीद लो, NCR की मंडियों में बढ़ेगी आवक

Onion Price News: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. महाराष्ट्र के नासिक से करीब 453.65 टन प्याज लेकर ‘कंदा एक्सप्रेस’ शुक्रवार यानी आज दिल्ली पहुंच गई है. सरकार ने यह कदम दिल्ली-NCR में प्याज की सप्लाई बढ़ाने और बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उठाया है. खास बात यह है कि बफर स्टॉक का यह प्याज दिल्ली-NCR में 35 रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा.

केंद्र सरकार के मुताबिक, इसका खास मकसद प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और बाजार की बढ़ी कीमतों पर लगाम लगाना है. दिल्ली के अलावा आसपास के कुछ शहरों में भी इस स्टॉक की सप्लाई की जाएगी. ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली की मंडियों में प्याज की अवाक बढ़ने से इनकी कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है.

453 टन से ज्यादा प्याज लेकर दिल्ली पहुंची कंदा एक्सप्रेस

पहली कंदा एक्सप्रेस में प्याज के 21 वैगन लगाए गए थे. इन वैगन के जरिए शुक्रवार को करीब 453.65 टन प्याज दिल्ली पहुंचाया गया है. हालांकि, यह प्याज नासिक में रखे गए सरकारी बफर स्टॉक से भेजा गया है. बताया जा रहा है कि कुछ प्याज चंडीगढ़, लुधियाना और जम्मू जैसे आसपास के शहरों में भी भेजा जाएगा.

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दिल्ली में 62 रुपये किलो पहुंचा प्याज

दिल्ली में प्याज की कीमतों में हाल के दिनों में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में प्याज का खुदरा भाव 62 रुपये प्रति किलो पहुंच गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने यह करीब 33 रुपये किलो था. वहीं, देशभर में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 46.58 रुपये प्रति किलो और थोक भाव 38.29 रुपये प्रति किलो था.

सरकार के पास कितना प्याज का बफर स्टॉक है?

बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के पास फिलहाल करीब 1.21 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर मौजूद है. बताया जा रहा है कि यह स्टॉक मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत रखा गया है. हालांकि, सरकार इसी स्टॉक को जरूरत के मुताबिक अलग-अलग शहरों में भेज रही है. ऐसे में सरकार को यह उम्मीद है कि बफर स्टॉक बाजार में आने से दिल्ली में प्याज के खुदरा भाव में करीब एक सप्ताह के भीतर कमी आ सकती है.

इन शहरों में भी भेजा जाएगा प्याज

दिल्ली के बाद दूसरे शहरों तक भी बफर स्टॉक पहुंचाने की तैयारी की गई है. चेन्नई के लिए भी कंदा एक्सप्रेस की एक खेप तैयार की जाएगी. इसके बाद मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी जैसे शहरों के लिए भी प्याज ट्रेन के जरिए भेजने की योजना है.

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