Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला

'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला

ओपी राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूपी में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर बीजेपी और सपा के बीच लगातार सियासी आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 28 Aug 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है. उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि यूपी की बहनों पर अब आपके गुंडे गलत निगाह नहीं रखेंगे?

रक्षाबंधन पर अखिलेश यादव से किया सवाल

राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, "अखिलेश जी, आज रक्षा बंधन है. आज यूपी की बहनों को बस एक वादा कर दीजिए कि आपके गुंडे यूपी की बहनों पर गंदी निगाह नहीं रखेंगे, उन्हें छेड़ेंगे नहीं और उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे."

ओपी राजभर ने अपनी पोस्ट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सपा प्रमुख से सवाल करते हुए लिखा, "क्या ये तोहफा आप यूपी की बहनों को दे सकते हैं?" बता दें कि इन दिनों ओपी राजभर लगातार सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोल रहे हैं.

'सपा सरकार में अपराधियों को मिलता था राजनीतिक संरक्षण'

इससे पहले ओपी राजभर ने कहा था कि हम अखिलेश यादव से कई सवाल कर रहे हैं, जिसका जवाब वह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सवाल पूछते रहेंगे. ओपी राजभर लगातार सपा की कार्यशैली और सपा के कार्यकर्ताओं पर लगने वाले आरोपों को लेकर हमला बोलते दिख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था. राजभर का कहना है कि सपा का राजनीतिक कल्चर नहीं बदला है.

महिलाओं को लेकर किए वादे पर भी घेरा

ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर महिलाओं को 40,000 रुपए दिए जाने के वादे पर कहा कि अखिलेश यादव 5 साल मुख्यमंत्री थे. 5 साल में उनको पिछड़े, दलित, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिए. आज चुनाव नजदीक है तो उन्हें महिलाएं याद आ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव यह सब सिर्फ चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं.

राजभर ने कहा कि महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है. महिलाओं के आरक्षण का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी के समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं. राजभर ने कहा कि विरोधी दलों को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन जब आधी आबादी के अधिकार की बात होती है तो विरोध करते हैं.

महिला सुरक्षा को लेकर सियासी वार-पलटवार

ओपी राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार सियासी आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं. राजभर ने अपनी पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं.

Published at : 28 Aug 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
'आपके गुंडे यूपी की बहनों को...', ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रक्षाबंधन पर CM योगी बोले- बेटियों के सपनों को पंख दे रही डबल इंजन सरकार
रक्षाबंधन पर CM योगी बोले- बेटियों के सपनों को पंख दे रही डबल इंजन सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा की सौगात, पहले दिन ही लाखों महिलाओं ने किया सफर
UP में रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा की सौगात, पहले दिन ही लाखों महिलाओं ने किया सफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बहुत शर्मनाक', मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान पर बोले शंकराचार्य सदानंद
'बहुत शर्मनाक', मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान पर बोले शंकराचार्य सदानंद
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flash Flood: न भूकंप, न GLOF! नेपाल बाढ़ की असली वजह आई सामने, भारत के लिए खतरे की घंटी?
Sugar Price Hike: चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का एक्शन! 67 से 55 रुपये किलो हुए भाव, अब और गिरेगी
मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
जैवलिन मिसाइल खरीदने जा रहा है भारत, सर्जियो गोर का ऐलान, क्या है खास?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा की सौगात, पहले दिन ही लाखों महिलाओं ने किया सफर
UP में रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा की सौगात, पहले दिन ही लाखों महिलाओं ने किया सफर
बॉलीवुड
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
'आवारापन 2' ने रचा इतिहास, बनी तीसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल रोमांटिक फिल्म
क्रिकेट
ओपनर 'जीरो', नंबर 9 और 10 के बल्लेबाज 'हीरो'; श्रीलंका सीरीज में हुआ कमाल 
ओपनर 'जीरो', नंबर 9 और 10 के बल्लेबाज 'हीरो'; श्रीलंका सीरीज में हुआ कमाल 
इंडिया
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
कंगना रानौत पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, 'हम बहन को फोन करेंगे और...'
विश्व
नेपाल में आचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
नेपाल में आचानक नहीं मची तबाही, महीनों पहले दी चेतावनी को सबने कर दिया इग्नोर
एग्रीकल्चर
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
धान की फसल बोई है? 'तना छेदक' और 'पत्ती मोड़क' का खतरा बढ़ा; अलर्ट
टेक्नोलॉजी
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
GTA 6 में दिखेगी असली दुनिया, बदलने जा रही गेमिंग की दुनिया?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget