अब WhatsApp और Messenger खुद बताएंगे कौन सा मैसेज है ठगी वाला, जानिए कैसे करेगा काम ये नया फीचर

Meta New Feature: Meta अब अपने यूज़र्स को ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है. कंपनी ने WhatsApp और Messenger पर ऐसे नए अलर्ट्स जोड़े हैं जो यूज़र्स को संभावित स्कैम से पहले ही सतर्क कर देंगे. इसके साथ ही Meta ने यूज़र्स की अकाउंट सुरक्षा के लिए नए टूल्स और फीचर्स भी जारी किए हैं.

दुनियाभर में 80 लाख से ज़्यादा स्कैम पकड़े गए

Meta ने बताया कि उसने हाल ही में Facebook और Instagram पर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और यूएई जैसे देशों में करीब 80 लाख से अधिक अपराधी स्कैम नेटवर्क्स को पकड़कर खत्म किया है. ये ठगी मुख्य रूप से मैसेजिंग, डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया और क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म्स के जरिए की जा रही थी.

इसके अलावा कंपनी ने 21,000 से ज़्यादा फर्जी पेज और अकाउंट्स पर कार्रवाई की, जो खुद को कस्टमर सपोर्ट बताकर लोगों की निजी जानकारी हड़पने की कोशिश कर रहे थे.

WhatsApp पर मिलेगा स्क्रीन शेयरिंग अलर्ट

Meta अब WhatsApp वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग फीचर में एक नया सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगी. अगर कोई यूज़र किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करेगा तो ऐप तुरंत चेतावनी दिखाएगा “केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि आप गलती से अपनी बैंक डिटेल या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा कर सकते हैं.”

Meta ने कहा, “हम जानते हैं कि स्कैमर्स अक्सर यूज़र्स पर स्क्रीन शेयर करने का दबाव बनाते हैं ताकि वे बैंकिंग या वेरिफिकेशन कोड जैसी निजी जानकारी हासिल कर सकें. यह नया टूल यूज़र्स को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेगा.”

Messenger पर आ रहा है AI-आधारित स्कैम डिटेक्शन सिस्टम

Meta अब Messenger पर भी एक नया AI-आधारित स्कैम डिटेक्शन सिस्टम टेस्ट कर रही है. जब यह सिस्टम सक्रिय होगा, तो अगर किसी चैट में संभावित ठगी या संदिग्ध संदेश पाया गया तो ऐप तुरंत यूज़र को चेतावनी देगा. साथ ही, यूज़र को यह विकल्प भी मिलेगा कि वे अपनी हालिया चैट को AI स्कैम रिव्यू के लिए भेज सकें.

कंपनी के मुताबिक “अगर कोई संभावित स्कैम पाया गया तो यूज़र्स को आम ठगी के पैटर्न की जानकारी दी जाएगी और उन्हें ब्लॉक या रिपोर्ट करने जैसे कदम सुझाए जाएंगे.” हालांकि Meta ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह फीचर Messenger ऐप में कब तक उपलब्ध होगा.

भारत में कॉमेडी क्रिएटर्स के साथ स्कैम अवेयरनेस कैंपेन

Meta ने बताया कि वह दुनिया भर में ऑनलाइन फ्रॉड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कई शैक्षणिक पहलें चला रही है. भारत में कंपनी ने कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साझेदारी की है ताकि आम जनता को मज़ेदार तरीक़े से यह बताया जा सके कि स्कैम से कैसे बचा जाए. इन अभियानों में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ब्लॉक और रिपोर्ट फीचर जैसे सुरक्षा टूल्स पर भी जोर दिया जा रहा है.

